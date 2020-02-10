miércoles, febrero 12, 2020
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3RA. COMISARIA DE CARABINEROS DE PICHILEMU 

AUTOR DE FEMICIDIO FRUSTRADO SE ENTREGÓ VOLUNTARIAMENTE

Felix Calderon 0 comentarios

EN HORAS DE LA MAÑANA EN LA 3RA. COMISARÍA DE PICHILEMU SE ENTREGA EL CIUDADANO Pablo Salomón Rojas Manríquez, de 43 años, ACUSADO DE FEMICIDIO FRUSTRADO, QUIEN HABRÍA PROPINADO GOLPES CON UNA LLAVE DE CRUZ DE AUTOMÓVIL OCASIONANDO CON ESTO LESIONES GRAVES A SU EX PAREJA E.A.P.M. 33 AÑOS, HECHO OCURRIDO EL DÍA 09.01.2020.

LA PERSONA ES PUESTA A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE PICHILEMU PARA ENFRENTAR A LA JUSTICIA POR LA RESPONSABILIDAD QUE LE PUEDA ASISTIR.

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