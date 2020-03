Seremi de Salud refuerza medidas preventivas

Debido a la pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante esta semana, y a pesar que hasta el minuto la región de O´Higgins no presenta casos confirmados de Covid 19, la Seremi de Salud O´Higgins sigue reforzando las medidas preventivas.

“Las personas de nuestra región tienen mucho por hacer para mantenerse sanas individualmente y que impactarán en la salud de la comunidad también, el consciente lavado de manos con agua y jabón, ese que tarda 20 segundos o más, realizado con frecuencia es un gran aliado contra la propagación de las enfermedades respiratorias, igualmente el sellar la tos o estornudo, esto es cubrirse la boca y nariz con el antebrazo o pañuelos desechables”. Subrayó la Autoridad Sanitaria regional, Dra. Daniela Zavando.

La jefa de la cartera de salud agregó que “se recomienda mantener la distancia social de 1 metro e incorporar saludos que no involucren contacto físico, prefiera otra señal de afecto; evite aglomeraciones; ventile las casas, realice limpiezas de superficies de contacto, como mesones, pasamanos, etc, con alcohol u otra solución desinfectante; no compartir utensilios de comer; no enviar a los niños enfermos a los colegios; por mencionar algunas acciones que podemos llevar a cabo”.

Otros consejos que entrega la Autoridad Sanitaria son “informarse por redes sociales oficiales, que son las propias del Ministerio de Salud o las de nuestra SEREMI. Lo anterior para evitar estados de ansiedad”.

Por último, la Seremi de Salud recalcó que “cuide su comunicación sobre las consecuencias del Covid 19, al interior de su hogar acoja con cariño las inquietudes de los menores edad o en los lugares de trabajo colabore en promover las medidas de prevención, evite alarmismo, las sensibilidades emocionales son distintas en los seres humanos y podemos generar estados de estrés dañinos, de estigmatización o de discriminación”.

Para conocer los síntomas y medidas de prevención del Coronavirus, el Ministerio de Salud habilitó un sitio en su página (www.minsal.cl), donde además se encuentra información actualizada de casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional, los cuales hasta el minuto van en 33 a nivel nacional.