Gobernador de Cardenal Caro llama al autocuidado y a la prevención del Coronavirus

De acuerdo a la información entregada este lunes por el Presidente Sebastián Piñera, Chile ingresó a la Fase IV por la propagación del Coronavirus, disponiéndose así el cierre de todas las fronteras terrestres, marítimas y áreas para el tránsito de personas extranjeras.

La medida regirá desde el 18 de marzo, pero no afectará la entrada y salida de carga y del personal asociado, de forma de garantizar el normal abastecimiento de los bienes y servicios en nuestro país.

La Fase IV implica que existe circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad, pero el Presidente Piñera aseguró que el país está preparado para enfrentarla.

En ese sentido, el Gobernador Provincial de Cardenal Caro, Carlos Ortega, dijo “hasta el momento la región de O’Higgins no presenta ningún caso de contagio por Covid-19, sin embargo nuestro deber es llamar a la ciudadanía al autocuidado y la prevención ante esta enfermedad. Es primordial proteger la salud de cada uno, la de los demás, sobre todo la de nuestros adultos mayores y personas que padecen de afecciones médicas preexistentes”.

“La salud de nuestros ciudadanos es nuestra primera prioridad y preocupación como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, por eso hemos tomado todas las medidas necesarias para enfrentar de la mejor forma este desafío. Sin embargo, requerimos del compromiso de la ciudadanía y que adopten las medidas de autocuidado como por ejemplo; respetar las cuarentenas, evitar los saludos de mano, de beso, lavarse frecuentemente las manos con jabón y permanecer en sus hogares”, señaló la autoridad provincial.

Al igual que el resto del país, se encuentran suspendidas las clases en los jardines infantiles y colegios en la provincia. “En relación a esta medida anunciada ayer por el Presidente Sebastián Piñera, la suspensión de clases no quiere decir que sean vacaciones, por lo que llamamos a los padres y apoderados a tomar con responsabilidad esta medida”, expresó el Gobernador de Cardenal Caro.

Respecto al abastecimiento, la máxima autoridad provincial dijo “hemos estado monitoreando la situación con los dueños de supermercados y efectivamente hay un aumento en la demanda, por eso queremos aclararle a los vecinos que la provincia no tiene problemas de desabastecimiento y para que ello tampoco ocurra más adelante, debemos comprar de forma normal”, enfatizó.