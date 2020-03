COVID -19 en O’Higgins: No se registran nuevos casos y autoridad anuncia inicio de controles preventivos en la región

El Intendente Juan Manuel Masferrer informó que no se registraron nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas en la región de O’Higgins y confirmó la implementación de un control preventivo de salud en los principales accesos hacia la región. El anuncio lo realizó en el balance oficial que la autoridad regional realiza de forma diaria junto a la Seremi de Salud, Doctora Daniela Zavando; y al Jefe de la Defensa Nacional para la región de O’Higgins, General de Brigada Jorge Jacque Falcón.

El Intendente Juan Manuel Masferrer junto con hacer una serie de anuncios, que se detallarán a continuación, señaló que “en la región de O’Higgins se mantienen los ocho casos señalados el día de ayer (sábado). Quiero transmitir nuevamente a la comunidad, a las autoridades, a todos los vecinos de nuestra región, a seguir respetando las recomendaciones y las instrucciones. Invitamos a que continúen sin salir de sus hogares, que permanezcan en ellos. Hacer solo lo estrictamente necesario, no acudir a lugares de aglomeraciones y, por supuesto, cumplir con las medidas que se están estableciendo”.

CONTROL PREVENTIVO DE SALUD

“Hemos determinado como región el inicio de un control preventivo de salud en los principales accesos de la región de O’Higgins. Un control estará en Mostazal para la gente que viene de la Región Metropolitana, tanto para vehículos particulares como para transportes de pasajeros, y otro preventivo de salud en el sector de Navidad para la gente que ingresa desde las regiones de Valparaíso y Metropolitana”.

“Vamos a ser bien claros. Si se encuentra a una persona con algún síntoma, principalmente fiebre, se le va a prohibir el ingreso a la región y deberá volver inmediatamente de donde venía. Mañana (lunes) desde las 12 horas también va a quedar completamente cerrada la Cuesta Chada”.

EXÁMENES EN EL HOSPITAL REGIONAL

“Quiero señalarles además que el Hospital Regional de Rancagua en las próximas 72 horas inicia también el proceso de exámenes para el coronavirus directamente en nuestra región, que nos va a permitir tener un control y una realidad más respecto a posibles casos positivos”.

TOQUE DE QUEDA

“Señalar que, desde el día de hoy domingo, de 22:00 horas a las 5:00 de la mañana y por todo el tiempo que se crea necesario, se ha dispuesto un toque de queda a nivel nacional”.

“También se ha exigido a todas las personas que tengan una segunda vivienda que concurren a los balnearios de nuestra región, la exigencia que vuelvan a sus viviendas primarias antes del día martes. En ese sentido van a ir aumentando los patrullajes en esos sectores particularmente, especial controles de identidad para verificarles el lugar y señalarles claramente a esas personas que deben dirigirse a sus hogares antes del día martes.

CUARENTENA PROGRESIVA

“Estamos avanzando en esta línea y eso debe quedar claro. Acá se han adoptado varias medidas, las cuales se han ido llevando a cabo de forma progresiva: suspensión de clases, cierre de los principales malls del país, hace un par de días el cierre de cines, pub, discoteque, restoranes y gimnasios, entre otros; y hoy (domingo) el Presidente ha declarado el toque de queda”.

“Estas medidas no son aisladas, esto tiene que ver con una estrategia nacional coordinada precisamente en base a una evaluación que se va tomando día a día en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y de un Comité de Expertos. Quiero hacer un llamado a las personas, que no hay ninguna medida estatal y de gobierno, que llegue a funcionar si no está el compromiso de los ciudadanos y vecinos. En comprender que deben quedarse en sus hogares y hacer un aislamiento social”, dijo Masferrer.

LLAMADO A AUTORIDADES COMUNALES

“Quiero hacer un llamado a nuestras autoridades comunales y quiero ser muy claro, en otras regiones ha habido autoridades locales que han directamente violado la constitución y las leyes señalando decretos de los cuales no están facultados. En esta región esto no ha ocurrido. Hemos tenido coordinación y comunicación permanente con muchos alcaldes, y ellos obviamente en la preocupación de sus vecinos han planteado algunas inquietudes”.

“Les quiero insistir a ellos que esto es un plan que está valorado y asesorado por la OMS, que ha señalado los pasos que hay que seguir por un consejo de experto y lo importante es que trabajemos coordinados para que tengamos un buen resultado a nivel nacional. No sacamos nada con adoptar algo particular, si le va a afectar a la comuna de al lado. Por eso relevante que trabajemos en conjunto y tomemos en consideración eso al momento de hacer esta cuarentena progresiva en la cual se ha ido trabajando”.

MULTAS Y QUERELLAS PARA INFRACTORES DE CUARENTENA

“Vamos a aumentar la fiscalización obviamente a todas las personas que ya están confirmados con COVID-19 que son ocho personas y a quienes se encuentran en observación y con esta medida. Será un control estricto, como se ha venido haciendo a través de la Seremi de Salud, y en el caso que sea necesario acompañado también de las Fuerzas de Orden”.

“Esto tiene que ver con el autocuidado y responsabilidad. No va haber mayor sanción de lo que significa para una persona colocar en riesgo a su familia. Hemos aumentado el patrullaje, y el control de estas ocho personas que están en estos casos positivos. En el caso hipotético que alguno de ellos o posteriores no lleguen a cumplir la cuarentena, además de sanciones económicas bastante fuertes, se arriesgan a querellas criminales y penales que va a presentar el Gobierno con todas las fuerzas, estamos hablando de delitos contra la salud pública. Aquí no hay espacios para la irresponsabilidad, no hay espacio para que alguno crea que estará sobre la ley, y la salud de las personas”, sentenció Masferrer.

ESTADO DE SALUD DE 8 CASOS

La Seremi de Salud, Daniela Zavando, señaló que “siete de las personas confirmadas con COVI-19, siete de ellas se mantienen en su hogar, en perfectas condiciones, y una de ellas presentó un problema mayor de salud por lo que debió ser llevado al Hospital Regional, donde está en un sector de aislamiento, se mantiene estable y está teniendo medida de apoyo de oxígeno”.

“Es importante señalar que el proceso de traslado del paciente se hizo cumpliendo el protocolo, para la protección de los funcionarios y también de la comunidad”.

SALVOCONDUCTOS

El Jefe de la Defensa Nacional para la región de O’Higgins, General de Brigada Jorge Jacque, en relación a la medida de toque de queda y la obtención del respectivo salvoconducto, señaló que “ha habido una gran consulta de todos los sectores productivos de la región. Se ha ideado un procedimiento descentralizado, por lo que llamo a que tomen contacto con sus respectivas Seremías que les corresponde por su actividad, y así en forma descentralizada obtener el salvoconducto”.