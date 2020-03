NUEVO CASO EN O´HIGGINS

COVID -19: Se registra nuevo caso e Intendente Masferrer anuncia recursos de urgencia y que se adelantará entrega de 4 centros de salud en la región

– Se trata de una persona de 32 años con residencia en Machalí, mientras que la autoridad confirmó que se habilitarán estos nuevos recintos para abril y recordó que a fines de la semana pasada el Gobierno Regional anunció una inyección de más de 3 mil 700 millones de pesos para equipamiento que permita prepararse de mejor forma ante esta pandemia que azota al mundo.

La mañana de este lunes el Intendente Juan Manuel Masferrer confirmó un nuevo caso por COVID-19 en la región, llegando a nueve. Además, entregó dos buenas noticias al confirmar que se adelantará la entrega de cuatro recintos de salud nuevos para la atención de pacientes en la región, y la inyección de más de 3 mil 700 millones de pesos, ya aprobados, para la compra de equipamiento de urgencia.

El anuncio lo realizó en el balance oficial que la autoridad regional realiza de forma diaria junto a la Seremi de Salud, Doctora Daniela Zavando; y al Jefe de la Defensa Nacional para la región de O’Higgins, General de Brigada Jorge Jacque Falcón.

NUEVOS CENTROS DE SALUD

El Intendente Masferrer señaló que “se ha hecho una compra muy importante de implementos para reforzar el trabajo de los equipos de salud y hemos aprovechado de tomar la decisión de gestionar, para adelantar la entrega y así habilitar en las próximas semanas, 4 nuevos centros de salud que como Gobierno estábamos construyendo, y los cuales son el Cesfam 2 de Rancagua, el Cesfam de Navidad, el SAR de San Vicente y el ELEAM de Rengo, este último es lugar de larga estadía que estaba para adultos mayores. Lo que queremos y en lo que vamos a trabajar es en equipar estos centros de salud para ser utilizados para enfrentar esta emergencia, para poder ayudar y atender a las personas en esta situación de pandemia, que es importante entender, que, aunque tomemos todas las medidas, va a crecer, van a aumentar casos, y ante esto lo que estamos haciendo como Gobierno y hacia donde apunta esta medida es a adelantar y habilitar estos nuevos centros para prepararnos de mejor forma”.

Adicionalmente el Intendente de O’Higgins explicó que “junto al consejo regional hemos decidido traspasar fondos del convenio de programación para ir en ayuda con equipos y equipamiento para la red hospitalaria de la región, esto debido a la alerta sanitaria que afecta al país. Así fue como este viernes recién pasado fueron aprobados más de 3 mil 700 millones de pesos para equipamiento de emergencia, que sin duda permitirá prepararnos mejor como región”.

Juan Manuel Masferrer reiteró además que “tal como informamos ayer quiero señalarles además que el Hospital Regional de Rancagua iniciará también en un plazo de 48 horas el proceso de exámenes para el coronavirus directamente en nuestra región, que nos va a permitir tener un control y una realidad más respecto a posibles casos positivos”.

NUEVO CASO Y ESTADO DE SALUD DE LOS CONFIRMADOS

La Seremi de Salud, Daniela Zavando, informó que “el nuevo caso es una persona de 32 años de Machalí que fue diagnosticado en una clínica de Rancagua. Él se encuentra hospitalizado desde el fin de semana en un sector de aislamiento y está recibiendo el tratamiento correspondiente para poder ayudarlo a superar el COVID-19”.

“Sobre el estado de salud de los otros contagiados, dos personas más se encuentran hospitalizadas. Se trata del caso número seis, que está recibiendo atención en un sector aislado del Hospital Regional Rancagua; y también el caso uno, que es el caso de Machalí, el paciente de 40 años, que también está recibiendo atención en la Clínica Isamédica, que se encuentra con apoyo ventilatorio”, informó.

AUMENTAN CONTROLES PREVENTIVOS DE SALUD

El Intendente Masferrer informó que “respecto a las medidas señaladas el día de ayer (domingo) sobre los puntos de control preventivos de salud que estarán en la Ruta 5, sector Angostura de Mostazal, y un segundo en la comuna de Navidad, informar que están funcionando. Informar que desde el día de mañana se incorporará también un tercer punto de control preventivo de salud, que estará en la comuna de Litueche en el sector de Quelentaro”.

“Controles en esos puntos obedece a una estrategia a nivel nacional, porque son los accesos principales a la región de O’Higgins desde la Región Metropolitana, donde están la mayoría de los casos. Van a continuar los controles preventivos de salud, que básicamente consiste en un control de temperatura y en enviar a un centro asistencial de salud en caso de que tengamos algún tipo de problema”.

“ES MOMENTO DE ESTAR UNIDOS”

El Intendente Regional se refirió sobre el Mensaje Presidencial entregado la noche de este domingo por el Presidente Sebastián Piñera. “Estos no son momentos de divisiones, estos no son momentos de sacar algún tipo de dividendo de cualquier tipo. Es momento de estar unido, es momento de estar juntos y es momento de cumplir las medidas, pero particularmente de cada uno de tener las medidas de autocuidado y proteger a los seres queridos que tenemos”.

“Vienen semanas muy difíciles, muy complejas para el país y para nuestra región. Pero queremos decirles que estamos tomando todas las medidas, estamos haciendo todos los esfuerzos”.

“Sabemos que se vienen semanas muy difíciles y necesitamos la cooperación de todos. Si no tienen la imperiosa necesidad de salir, quédese en sus hogares. Tenemos una semana más sin clases donde no son vacaciones, sino que hay que cumplir una cuarentena en el hogar. No es paseo en el supermercado, no es paseo incluso para pasear a las mascotas para salir a la esquina, es cuarentena en la casa. La única manera y solución real que se han tomado en todos los países tiene que ver con el distanciamiento social real”, comentó el jefe regional.

BALANCE TOQUE DE QUEDA

El Jefe de la Defensa Nacional para la región de O’Higgins, General de Brigada Jorge Jacque, señalo que “la estadística indica que hubo diez personas que fueron conducidas y cuatro controlados, en total 14. En el punto de vista proporcional con la población es un buen número, por lo tanto el comportamiento de la sociedad de la población ha sido óptimo y eso debemos destacarlo”.

CONSULTAS DE LA PRENSA REGIONAL

La prensa regional tuvo espacio para la realización de preguntas, que hicieron llegar a los periodistas del Gobierno Regional, quienes canalizaron las consultas de los medios de prensa.

¿Está contemplado implementar alguna clínica privada como hospital?

El Intendente Juan Manuel Masferrer respondió. “Efectivamente está contemplado incluir a las clínicas privadas para ser utilizadas como hospitales. En ese sentido, ya han existido reuniones de coordinación de la Seremi de Salud con las principales clínicas de la región para hacer la coordinación lo más rápido posible cuando se tome esa determinación”.

¿Cuántos casos sospechosos hay en la región cuyas muestras se han enviado al ISP y cuántas muestras están pendientes sus resultados?

La Seremi de Salud, doctora Daniela Zavando, respondió. “Se han enviado como número acumulativo 219 muestras al ISP, pendientes se encuentran 55 de ellas. Este es un número creciente porque a la definición de casos sospechosos de acuerdo a la última actualización se amplió. Ahora ya no se requiere tener antecedentes de viaje o de contactos con casos confirmados, sino que una persona que tenga síntomas respiratorios fiebre sobre 37.8, y que consulta a un centro de salud, puede ser candidato de acuerdo a la indicación del médico tratante para realizar este examen. Si bien es cierto tenemos estos 55 casos pendientes del ISP este es un número que se irá reduciendo dada la implementación que va a realizar el Hospital Regional Rancagua para realizar el procesamiento de las muestras durante esta semana y eso nos va a permitir también tener una posibilidad de reacción mucho mayor.

¿Existen funcionarios de salud, tanto público o privado que estén con COVID-19?

Contestó la Seremi de salud, Daniela Zavando. “Tenemos nueve casos que están confirmados. De ellos hay una persona que tiene formación del área de la salud pero que no estaba ejerciendo la profesión. Y por lo tanto dentro de este grupo de confirmados no hay ninguno que esté en funciones”.