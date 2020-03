Ministro Isamit por Coronavirus: “Las playas son de todos, y hoy, por todos, les pedimos que no vayan”

• El llamado se enmarca en la prohibición de tránsito y el retorno obligatorio desde segundas viviendas en sectores costeros. El plazo para regresar es este martes a las 22 horas.

Ante la orden presidencial que prohíbe el tránsito de personas hacia segundas viviendas y, establece el retorno obligatorio en dichos casos para este martes 24 a las 22:00 horas, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, realizó un llamado a la responsabilidad y no ir a las playas, y señaló que “En Chile, las playas son de todos, y hoy, por todos, les pedimos que no vayan”.

“Este es un llamado a la seriedad y a la responsabilidad de todos. Si bien las playas son bienes nacionales que nos pertenecen a todos, y nuestro deber es garantizar el libre acceso a ellas, estamos frente a un estado de excepción por la emergencia sanitaria, que nos exige ser responsables y hacer un llamado claro a la ciudadanía a no ir a las playas”, dijo.

El secretario de Estado, enfatizó que, si bien desde Bienes Nacionales se impulsó con fuerza durante la temporada de verano la campaña #LaPlayaEsDeTodos, reiteró la importancia de actuar en el marco de los derechos y deberes del ciudadano, conociendo y respetando las medidas anunciadas por la autoridad sanitaria de no salir de la casa innecesariamente.

“La cuarentena preventiva no es para irse a la playa de vacaciones, es para cuidarse dentro de las casas y ser responsables. Hemos visto las consecuencias de los países que no han respetado las medidas impuestas por la autoridad no queremos eso para Chile. Así que el llamado es claro: Por favor, no vayan a las playas”, señaló.

El ministro Isamit informó que desde el Ministerio de Bienes Nacionales se han instruido a todas las seremis, de mantener se en contacto permanente con intendentes, gobernadores y alcaldes a lo largo de todo Chile, para actuar coordinados en las medidas preventivas impulsadas por las diversas autoridades.

En este sentido, el SEREMI de la cartera en O`Higgins, Christian Villegas, precisó que “esta cuarentena preventiva está en el marco de protegernos y también a los demás, y a quienes pertenecen a los grupos más vulnerables frente al Covid-19, por ello nos hemos contactado con la Gobernación de Cardenal Caro, para estar al tanto de las medidas que se han adoptado (…) Hay constantes fiscalizaciones de la Armada a las distintas playas del sector, para reforzar el llamado a la ciudadanía y evitar que vecinos o turistas visiten estos lugares y así, prevenir el contagio y propagación del Coronavirus”.