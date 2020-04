Higgins: Intendenta Cofré asegura que la cercanía y el trabajo en terreno y con los alcaldes de la región serán su sello

Así quedó reflejado en su primer día en el cargo. Su primera actividad fue visitar el Hospital Regional, no solo para saber cómo se ha preparado el centro asistencial frente al Coronavirus, sino también para recoger el sentir y agradecer la labor comprometida de sus funcionarios. Por otra parte, ya adelantó que este martes y miércoles visita las provincias de Cardenal Caro y Colchagua y se reunirá con sus jefes comunales.

Una intensa jornada de trabajo tuvo este lunes la recién asumida Intendenta de la región de O´Higgins, Rebeca Cofré, quien a primera hora visitó el Hospital de Rancagua, esto con el fin de recorrer sus dependencias, ver cómo se han preparado para afrontar la crisis sanitaria que se vive, pero también para recoger el sentir y agradecer la labor y el compromiso de sus funcionarios.

Por otra parte, durante este primer día de trabajo también inspeccionó cómo avanza la implementación del hospital de campaña del estadio El Teniente, sostuvo una serie de reuniones, dentro de las que destaca el liderar su primer Gabinete Regional, y por supuesto, como es habitual, entregó el balance diario de la situación de la región a raíz del Coronavirus.

Fue en este punto de prensa que le consultaron por sus primeras horas ejerciendo el cargo, a lo que respondió que “cuando planificamos las actividades para el primer día para esta Intendenta, la idea era tener un conocimiento real y, sobre todo, cercano y es por eso que nuestra primera actividad fue precisamente visitar el Hospital de Rancagua, donde no solo tuvimos la tremenda instrucción e información que nos entregó el doctor Millard, sino que al mismo tiempo, también la idea era reconocer, saludar y escuchar a los funcionarios y así lo hicimos”.

Respecto a la visita que realizó al recinto hospitalario, la Intendenta Rebeca Cofré afirmó además que “la verdad que tengo una gran impresión y muy positiva, porque ha existido preparación por parte del Hospital de Rancagua, que es el centro de salud más importante de la región, y eso me da tranquilidad, una tranquilidad que puedo transmitir hoy día con mucha responsabilidad, porque vi un equipo de personas, porque yo hablo de personas y no solo de funcionarios, con mucha dedicación y con una vocación inmensa sobre el trabajo que están haciendo y eso a mí me llamó mucho la atención hoy día. Me siento tranquila y contenta por lo que vi, porque realmente cuando uno llega y tiene que evaluar en el primer día como encuentra la situación, tengo absoluta tranquilidad y mi impresión es positiva”.

Sobre el proceso de adecuación en su nuevo cargo y cuál será su selló, la jefa regional señaló que “creo que lo más importante que yo pueda establecer inmediatamente un trabajo activo para la región, porque eso es lo que hoy día la región espera y es lo que estoy haciendo, así que el mínimo tiempo de instalación y de evaluación. Nosotros estamos intensificando nuestro trabajo, yo voy a estar desplazándome en la región, porque creo que eso es importante también. Rancagua es la capital y la ciudad más importante de la región, pero así para mí también son importantes aquellas comunas pequeñas, que también necesitan de sus autoridades y también necesitan de la primera autoridad regional pendiente, preocupada y ocupada de lo que está pasando en la región”.

“Mañana (martes) de hecho me desplazo a la provincia de Cardenal Caro, vamos a estar en la gobernación, vamos a visitar el Hospital de Pichilemu y vamos a estar en reunión con los alcaldes de Cardenal Caro, luego el miércoles vamos a estar en Colchagua. Hemos divido en dos etapas el trabajo en Colchagua, primero en Peralillo y luego en Santa Cruz, para así reunirnos con todos los alcaldes de las provincias”, adelantó la primera autoridad regional.

Por último, la Intendenta Rebeca Cofré aseguró que “yo creo en el trabajo que realizan los alcaldes, que están en constante comunicación con sus vecinos y vecinas, ellos saben las realidades y yo ahí no me voy a perder nunca, voy a estar ahí con nuestros alcaldes y espero pedirles a ellos, con toda humildad que debe tener una nueva autoridad regional, que creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo, trabajar en conjunto y poder lograr sacar adelante a la región de esta terrible situación que se vive hoy día”.