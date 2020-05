COVID-19: trece casos nuevos en cuatro comunas presenta la región de O’Higgins

Estos casos corresponden a seis personas de Rancagua, cuatro personas de Graneros, dos

Trece nuevos casos de Covid-19 se registraron en la región. Así lo informó el Gobernador de

Colchagua, Yamil Ethit, en el reporte entregado el mediodía de este domingo 10 de mayo. En la

oportunidad estuvo acompañado por la Seremi de Salud, Dra. Daniela Zavando; el Jefe de la

Defensa Nacional en O’Higgins, General Jorge Jacque; y el Jefe de la Red de Emergencia del

Servicio de Salud O’Higgins, Boris Moreno.

“En nuestra región y hasta las 21 horas de ayer sábado 9 de mayo, debemos informar de 13 casos

nuevos. Estos casos corresponden a seis personas de Rancagua, cuatro personas de Graneros, dos

personas de la comuna de San Vicente y una persona de Navidad”, señaló el Gobernador de

Colchagua.

TRECE NUEVOS CASOS

La Seremi de Salud, Dra. Daniela Zavando, informó que “en relación a la información que ya

entregó nuestro Gobernador, podemos indicar que de las seis personas de Rancagua, vamos a

precisar que están en investigación epidemiológica pero que en ese número también se

consideran dos personas que realizaron su examen acá, fueron notificadas acá pero por lo tanto el

lugar de ocurrencia que nosotros registramos es Rancagua, sin embargo ellos tiene domicilio

habitual en Buin”.

“De las cuatro personas de Graneros, debemos decir que de acuerdo a la investigación

epidemiológica, corresponden a un grupo familiar que tiene relación con otro caso que ya estaba

confirmado, así que serían personas que tuvieron contacto y, por lo tanto, desarrollaron el covid-

19”.

“Y en cuanto a las personas de San Vicente de Tagua Tagua, que son dos, y la personas de Navidad,

en este momento se encuentra en trabajo de investigación epidemiológica. Estas 13 personas se

encuentran en buen estado de salud, haciendo su aislamiento en sus domicilios”, informó la Dra.

Zavando.

EXÁMENES PCR

En relación a la toma de muestras, la Seremi de Salud informó que a la fecha en la región de

O’Higgins “tenemos 3 mil 297 exámenes de PCR realizados tanto en el sector público como

privado. De este universo no hay resultados pendientes, y las últimas 24 horas se tomaron 132

exámenes”.

“Respecto del número de personas que han tenido indicación de cuarentena, que no incluye casos

confirmados sino que solamente los contactos, en la región hemos tenido mil 280 personas.

La cantidad de casos positivos que ya terminaron su aislamiento son 82 personas. La cantidad de

contactos estrechos que salieron de su cuarenta son 654 personas, y la cantidad de contactos

estrechos que mantienen su cuarentena, son 732”.

FISCALIZACIONES

En cuanto a las fiscalizaciones de cuarentena o aislamiento tanto para casos como para contactos

estrechos, Zavando precisó que son 315 fiscalizaciones, “número que va a ir en aumento. Parte del

control de esta pandemia tiene que ver con estas fiscalizaciones. Podemos decir que tenemos

personas con patología activa el número de 110”.

“En cuanto a la fiscalización del uso de mascarilla en transporte, tenemos ya 4 mil 342 vehículos

que han sido fiscalizados, y las personas que han estado sometidas a esa fiscalización son 28 mil

345”, apuntó la Dra. Zavando.

Finalmente, indicó que desde Carabineros se hicieron 18 partes a personas que no estaban

utilizando sus mascarillas. “Nosotros recibimos esa información y además se suma a los sumarios

sanitarios, por lo tanto, las fiscalizaciones de mascarilla pueden estar hechas desde el municipio,

desde las policías y desde los propios fiscalizadores que tiene la autoridad sanitaria”, sentenció.

ESTADO DE HOSPITALIZADOS

Respecto al estado de los pacientes que se encuentran hospitalizados, el Jefe de la Red de

Emergencia del Servicio de Salud O’Higgins, Boris Moreno, señaló que “debemos informar que

tenemos 14 personas hospitalizadas. Siete corresponden al Hospital Regional: de ellos 5 pacientes

están en camas de cuidados medios junto a 2 pacientes en cama de cuidados críticos. Uno de ellos

está en ventilación mecánica estable”.

“Por otra parte, tenemos 4 hospitalizaciones en Hospital Rengo, de los cuales 2 se encuentran

conectados a ventilación mecánica, estables; y 2 en cama de cuidados medios. En el Hospital de

San Fernando permanece hospitalizado un adulto mayor de 84 años, conectado a ventilación

mecánica estable. En Clínica Isamédica se mantiene hospitalizado un paciente de 40 años

conectado a ventilación mecánica, con pronóstico reservado; y en Clínica Fusat está hospitalizado

una mujer en cama básica”.

Finalmente, la jornada del sábado 9 de mayo se realizaron 1.296 consultas en la Red de Urgencia,

de ellas 93 fueron de índole respiratorio y 81 por sospecha Covid.

TOQUE DE QUEDA

El Jefe de la Defensa Nacional en O’Higgins, General Jorge Jacque, informó que “desde el punto de

vista del orden público, quiero hacer presente que en el último toque de queda hemos detenido a

59 personas, que escapa al promedio, y que por lo demás da cuenta que estamos fiscalizando,

pero estamos viendo que cada vez más se relaja la sociedad de la región”.

“El llamado es a que cambiemos la actitud, que si usted no parte por sus propias medidas, como

mantener el distanciamiento físico y lavarse las manos, este plan no va a caminar”.