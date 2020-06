Autoridades informan de 1 nuevo caso de Covid-19 en Pichilemu y una persona fallecida en la región

En esta comuna las personas contagiadas ya suman 9

Ochenta y ocho nuevos contagios y una persona fallecida reportó la región de O’Higgins durante la última jornada, lo que deja a la región con un total de 931 casos acumulados y 20 personas fallecidas producto del covid-19.

La información fue entregada por la Intendenta Rebeca Cofré, junto a la Seremi de Salud, Daniela Zavando, al director regional del Servicio de Salud, Fabio López, y al jefe de la Defensa Nacional en O´Higgins, General de Ejército Jorge Jacque.

“Como Intendenta de O’Higgins y en nombre del Gobierno Regional extendemos las condolencias a su familia y a sus seres queridos. Lamentamos profundamente el fallecimiento de esta persona que enluta a toda la región de O’Higgins”, sostuvo la Intendenta.

Respecto a los casos de contagios, la Intendenta Rebeca Cofré informó de “88 casos nuevos. Estos nuevos contagios corresponden a 50 personas de Rancagua, ocho personas en Rengo, siete personas en Machalí, cuatro de Las Cabras, cuatro de Doñihue, tres de Requínoa, dos de Coinco, dos de Quinta de Tilcoco y un caso de las siguientes comunas: Codegua, Coltauco, Mostazal, Olivar, Pichidegua, San Vicente, Nancagua y Pichilemu”, informó la jefe de Gobierno en O’Higgins.

TOMA DE MUESTRAS Y FISCALIZACIONES

Sobre la persona fallecida, la Seremi de Salud, Daniela Zavando, precisó que “esta persona de 64 años es de la comuna de Malloa, que fallece en su domicilio y además tenía antecedentes de cáncer de pulmón”.

“Respecto de la toma de muestras llevamos acumuladas siete mil 599 muestras, tanto en el sector público como privado”, indicó. En cuanto a las personas que continúan en cuarentena, la autoridad sanitaria detalló que “asciende a un valor acumulado de dos mil 907 personas”.

“La cantidad de casos positivos que ya terminaron su aislamiento, personas no hospitalizadas ni fallecidas, son 650. La cantidad de contactos estrechos que han salido de cuarentena son mil 929. Y la fiscalización de cuarentena ya va en torno 897 personas fiscalizadas”, agregó la doctora Daniela Zavando. Además se refirió a los sumarios sanitarios por no cumplir la cuarentena, los que se mantienen en nueve.

En relación a las cifras de fiscalización de uso de mascarilla en transporte, los vehículos fiscalizados hasta la fecha son ocho mil 887, que incluye taxis, colectivos, micros, buses y el Metrotren. Las personas fiscalizadas en dichos medios de transporte ascienden a 53 mil 417 mil. Se contabilizan 36 sumarios sanitarios.

RED DE SALUD

El director (s) del Servicio de Salud, Fabio López, informó que el martes 2 de junio “se realizaron mil 234 consultas en la red de urgencia unificada, de las cuales 87 fueron de índole respiratorio no covid y 174 por sospecha de covid, dando un total de 261 consultas de carácter respiratorio”.

“Hasta el día de hoy (miércoles) se han hospitalizado en toda la red 257 pacientes, de las cuales 138 han sido dados de alta. Cien de ellos siguen hospitalizados. De estos, 29 están conectados a ventilación mecánica. Las altas de las últimas 24 horas es de siete pacientes”, resumió López.

Además precisó que de las 100 personas hospitalizadas, 83 corresponden a la red pública y 17 a la red privada.

HOSPITALIZADOS

Sobre la distribución de pacientes, Fabio López reportó que “39 están en el Hospital Regional, de los cuales 12 están con ventilación mecánica. Por otra parte, cuatro pacientes se encuentran hospitalizados en el Hospital de Rengo, dos de ellos conectados a ventilación mecánica. En el Hospital de San Fernando tenemos 11 pacientes, de ellos cuatro están con ventilación mecánica. En el Hospital de Santa Cruz tenemos ocho pacientes hospitalizados, de ellos cuatro se encuentran conectados a ventilación mecánica”.

Asimismo, precisó que “en el Hospital de Chimbarongo hay un paciente en cama básica. En el Hospital de San Vicente cinco pacientes en cama media. En el Hospital de Litueche tres pacientes en cama básica. El Hospital de Graneros tiene dos pacientes en cama media. El Hospital de Pichidegua tiene dos pacientes en cama básica. En el Hospital de Coinco dos pacientes en cama básica, y en el Hospital de Pichilemu tenemos seis pacientes hospitalizados”.

Sobre las personas que están internadas en la red privada, “en la Clínica Isamédica se encuentran hospitalizados cuatro pacientes, de ellos uno está en UCI conectado a ventilación mecánica. En la Clínica Fusat se encuentran nueve pacientes, de los cuales dos están conectados a ventilación mecánica. En la clínica Red Salud se encuentran cuatro pacientes en la UCI, conectados a ventilación mecánica”, reportó.

CONTROLES DE IDENTIDAD

El jefe de la Defensa Nacional en O´Higgins, General de Ejército Jorge Jacque, señaló que “del punto de vista del toque de queda tuvimos 23 detenidos, el promedio es un poco más bajo, por lo tanto es una buena noticia”.

“Sobre los controles de identidad la autoridad militar indicó que se han realizado “sobre los 144 mil personas, del control vehicular 113 mil 404, y mantenemos los dos mil 461 vehículos que han sido devueltos. Lo que dice relación a mantener los controles en la red vial de toda la región, se mantienen, con el objeto de evitar el éxodo particularmente de la región Metropolitana”, finalizó.