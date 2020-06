4 nuevos casos de Covid en Pichilemu

COVID-19: Autoridades informan de 339 nuevos casos y el fallecimiento de dos personas

Un total de 339 nuevos casos de contagios y el fallecimiento de 2 personas, fue lo informado este domingo 21 de junio por el Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe, vocería que estuvo junto a la Seremi de Salud, Dra. Daniela Zavando; al Coronel de Ejército Milko Marinkovic, y al Director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López.

En su desglose, la autoridad de Cachapoal informó que el número de fallecidos aumentó a 52 personas, luego que el Registro Civil informara del deceso de dos personas. “En nombre del Gobierno Regional enviamos nuestras condolencias a sus familias y seres queridos, por estos fallecimientos que enlutan a nuestra región”, señaló el Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe.

“Debemos informar que el día de hoy se presentan 339 nuevos casos de Covid en la región de O’Higgins, por lo que llegamos a un total acumulado a la fecha de 3.952 casos”, precisó.

Los casos por comunas corresponden a 149 personas de Rancagua, 22 de Graneros, 21 de San Vicente, 19 de Machalí, 19 de Rengo, 14 de Requinoa, 9 de Doñihue, 8 de San Fernando, 8 de Mostazal, 8 de Codegua, 8 de Chimbarongo, 6 de Coltauco, 6 Chépica, 5 Las Cabras, 5 Navidad, 4 Pichilemu, 4 Quinta de Tilcoco, 3 de Olivar, 3 de Marchigüe, 2 casos en las comunas de Santa Cruz, Palmilla, Peralillo, Peumo, Nancagua, y Lolol y un caso en las comunas de Paredones, Pichidegua, Litueche, Malloa, Coinco y La Estrella.

FISCALIZACIONES

Respecto a la toma de muestras, la Seremi de Salud, Daniela Zavando, informó que “a la fecha se han realizado 14.678 muestras de PCR, lo que incluye el universo tanta del sector público como privado”.

Además, informó que en forma acumulada el total de personas con indicación de cuarentena, que no incluye casos confirmados, es de 6.009 personas. La cantidad de casos positivos que han terminado aislamiento, son 2.195 personas, y que la cantidad de contactos estrechos que salieron de cuarentena, son 3.140 casos. En tanto, las personas con patología activa en la región son 1.328 personas, de las cuales 683 son de Rancagua.

Sobre las fiscalizaciones de cuarentena o aislamiento, informó que han sido fiscalizadas 1.719 personas, tanto quienes son Covid positivo como sus contactos estrechos. En relación a ello, se han efectuado 20 sumarios sanitarios por el incumplimiento del aislamiento.

Respecto a las fiscalizaciones en el transporte público por el uso de mascarilla, vehículos fiscalizados taxis, colectivos, micros, buses y metrotren, se han hecho un total de 13.492 fiscalizaciones, que reportan un total de 75.262 personas fiscalizadas en dichos medios de transporte, realizando 42 sumarios sanitarios por el no cumplimiento en esta materia.

Finalmente manifestó que “ahora más que nunca las comunas de Rancagua y Machalí, sus habitantes deben hacer un esfuerzo enorme. Les pedimos que se mantengan en sus hogares (…) La cuarentena es la medida más estricta que se contempla, por lo tanto necesitamos de su colaboración para que sea exitosa”, afirmó la jeda de la cartera de Salud en O’Higgins.

RED DE SALUD

El director (s) del Servicio de Salud de O’Higgins, Fabio López, informó que ayer sábado se realizaron 1.108 consultas en la Red Integrada de Urgencia. De ellas 70 fueron de índole respiratorio no covid y 181 por sospecha covid, dando un total de 251 consultas respiratorias.

Hasta el día de hoy se han hospitalizado en toda la red 428 pacientes, y a la fecha han sido dados de alta 213 personas, y 175 aún siguen hospitalizados. De estos 175 pacientes, 60 están con ventilación mecánica.

Respecto a la distribución de pacientes, López realizó un desglose por hospital, señalando que “50 están en el Hospital Regional, de ellos 19 están con ventilación mecánica. Por otra parte, tenemos 12 pacientes en el Hospital de Rengo, 4 con ventilación mecánica. En el Hospital de San Fernando tenemos 12 pacientes, de ellos 5 están con ventilación mecánica. En el Hospital de Santa Cruz tenemos 15 pacientes, de ellos 8 están con ventilación mecánica”.

“En el Hospital de Chimbarongo tenemos 2 pacientes. En el Hospital de Graneros tenemos 5 pacientes. En el Hospital de Coinco tenemos 2 pacientes. En el Hospital de Pichidegua tenemos 2 pacientes. En el Hospital de Litueche tenemos 6 pacientes. En el Hospital de Pichilemu tenemos 4 pacientes. En el Hospital de Nancagua tenemos 1 paciente. En el Hospital de Peumo tenemos 4 pacientes. En el Hospital de San Vicente tenemos 3 pacientes”, prosiguió.

En la red privada, en la Clínica Isamédica se encuentra hospitalizados 16 pacientes, de los cuales 7 se encuentran con ventilación mecánica. En la Clínica Fusat se encuentran 27 pacientes, de los cuales 8 se encuentran con ventilación mecánica. A ellos se suman 14 pacientes en la Clínica Red Salud, de ellos 8 están con ventilación mecánica, y 20 pacientes que se encuentran en el Hospital de Campaña El Teniente.

ORDEN PÚBLICO

Por su parte, el Coronel de Ejército Milko Marinkovic, representante de la Jefatura de la Defensa Nacional, en el informe del orden público señaló que en la última jornada se realizaron 1.535 controles de identidad y 902 controles vehiculares, siendo devuelto solo 1 vehículo por transitar a una segunda vivienda.

Lo que hace un total acumulado a la fecha de 176.062 controles de identidad, 138.801 controles vehiculares y 2.497 vehículos devueltos.

Respecto al toque de queda informó que fueron detenidas 84 personas, por infringir tanto el toque de queda. De ellas 47 detenidas en Rancagua y Machalí.

“Quiero señalar que el compromiso que la ciudanía muestre en la implementación de esta medida, va a determinar el tiempo de duración de esta cuarentena territorial. Es un esfuerzo que requiere la participación de cada uno de nosotros”, concluyó el Coronel Milko Marinkovic.