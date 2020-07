COVID-19: región presenta 99 casos nuevos y la cuarentena se mantiene en Rancagua, Machalí y Graneros

Casos corresponden a Rancagua 46, Machalí 10, Rengo 8, San Fernando 6, Graneros 3, Olivar 3, Santa Cruz 3, Mostazal 3, Nancagua 3, Requínoa 2, Codegua 2, Coltauco 2, Chimbarongo 1, Pichidegua 1, Coinco 1, Placilla 1 y Chépica 1. Se reportaron también 3 casos sin notificar.

Una importante disminución de casos nuevos presentó la región este miércoles, luego que el Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe, informara de 99 casos nuevos de contagios. Junto a ello, señaló que la medida de cuarentena territorial se mantiene en las comunas de Rancagua, Machalí y Graneros.

La primera autoridad de Gobierno en Cachapoal estuvo acompañado por la Seremi de Salud, Dra. Daniela Zavando; el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Coronel Milko Marinkovic; y el Director del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López.

“Lo primero que debemos informar es que la medida de cuarentena se mantiene para las comunas de Rancagua, Machalí y Graneros. Reiterar nuestro llamado al compromiso, a la responsabilidad y a la solidaridad de nuestros vecinos. Remarcar que se actuará con rigurosidad y se perseguirá a quienes incumplan esta medida. Esta crisis sanitaria la debemos enfrentar entre todos, en donde cada uno en lo personal debe realizar un esfuerzo extra. Solo así lograremos salir de esta pandemia”, dijo el Gobernador Uribe.

Felipe Uribe agregó que “debemos informar que la cifra de fallecidos aumenta a 104, luego que se confirmara de acuerdo a los reportes del Registro Civil, el deceso de 12 personas. En nombre del Gobierno Regional y de nuestra Intendenta Rebeca Cofré, enviamos nuestras condolencias a sus familias y amigos. Mucha fuerza para ellos en este difícil momento, fallecimientos que enlutan a nuestra región de O’Higgins”, dijo el Gobernador de Cachapoal.

CASOS NUEVOS

El representante de Gobierno, respecto a los casos nuevos, dijo que “debemos informar de 99 casos nuevos. Estos contagios corresponden a Rancagua 46, Machalí 10, Rengo 8, San Fernando 6, Graneros 3, Olivar 3, Santa Cruz 3, Mostazal 3, Nancagua 3, Requínoa 2, Codegua 2, Coltauco 2, Chimbarongo 1, Pichidegua 1, Coinco 1, Placilla 1, Chépica 1 y 3 casos sin notificar”, finalizó el titular de Gobierno en Cachapoal.

EXÁMENES PCR

Por su parte, la Seremi de Salud, Daniela Zavando informó que a la fecha la cantidad de muestras realizadas en la región de O’Higgins son de 24.704 efectuadas, tanto en el sector público como privado, “y las últimas 24 horas se han realizado 724”, dijo la Seremi Zavando.

Luego indicó que “respecto al total de personas con indicación de cuarentena, que no incluye a casos confirmados ni a personas a la espera de PCR, ya van 9.151 personas con indicación de cuarentena. Los casos positivos que han terminado su aislamiento, son 5.967 personas”.

CASOS ACTIVOS

Sobre los casos activos, la Seremi Zavando informó que a nivel regional existen 1.318 personas con patología activa. De ellas, 664 pertenecen a la ciudad de Rancagua. En cuanto al cumplimiento de la medida de aislamiento, la autoridad sanitaria detalló que a la fecha se han realizado 2.760 fiscalizaciones, “que incluye personas con PCR y contactos estrechos. En cuanto a los sumarios sanitarios por no cumplir cuarentenas, se mantienen en 23 sumarios”, dijo Zavando.

Sobre las fiscalizaciones realizadas al transporte público a taxis, colectivos micros, buses y metrotren, se han efectuado 15.503 fiscalizaciones, controlándose 81.541 personas. Se mantienen 42 sumarios sanitarios por el incumplimiento del uso de mascarilla.

Junto con ello, la Seremi Zavando informó que respecto al control sanitario en Rancagua y Machalí, en la última jornada “se fiscalizaron a 2.924 personas en el sector de Tottus de Sanchina, y a 2.328 personas en Carretera El Cobre, haciendo un total de 5.252 personas”, finalizó la autoridad sanitaria.

RED DE SALUD

El Director del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López, informó que “ayer martes se realizaron 1.445 consultas en la Red de Urgencia, de ellas 67 fueron de índole respiratorio no covid y 313 por sospecha covid, dando un total de 380 consultas respiratorias”.

Luego detalló que “hasta el día de hoy se han hospitalizado en toda la red 1.053 pacientes, y a la fecha han sido dados de alta 527 personas, y 314 siguen hospitalizados, de las cuales 80 están con ventilación mecánica. De estos 314 pacientes, 82 están en el sector privado y 232 en el público”, señaló.

Del total de pacientes en toda la red de salud de la región, 149 están en el Hospital Regional. De ese número, 46 están con ventilación mecánica. “En el Hospital de Campaña El Teniente tenemos 21 pacientes, los cuales ya están contemplados en la cifra del Hospital Regional, pues recordemos que depende administrativamente del Hospital Regional”, precisó Fabio.

Luego detalló que en el Hospital de Graneros hay 9 pacientes, en el Hospital de Coinco 5 pacientes, en el Hospital de Rengo 16 pacientes, en el Hospital de San Vicente 4 pacientes, en el Hospital de Pichidegua 4 pacientes, en el Hospital de San Fernando 15 pacientes, en el Hospital de Chimbarongo 2 pacientes, en el Hospital de Nancagua 4 pacientes, en el Hospital de Santa Cruz 20 pacientes, en el Hospital de Peumo y en el Hospital de Pichilemu 2 pacientes.

En recintos privados, hay 22 personas hospitalizadas en la Clínica Red Salud, 18 en la Clínica Isamédica, y 42 en la Clínica Fusat. “Informamos que no han llegado nuevos pacientes desde la Región Metropolitana”, finalizó Fabio López.

ORDEN PÚBLICO

Respecto al informe de orden público, el Coronel Milko Marinkovic informó que las últimas 24 horas se efectuaron 5.492 controles de identidad, dando un total acumulado de 234.557 revisiones, mientras que fueron controlados 2.446 vehículos, registrándose un total de 176.944 controles a la fecha. La jornada de ayer se registraron 5 vehículos devueltos por ir a segunda vivienda, que suma 2.696 en total.

Respecto al último toque de queda, hubo 13 personas detenidas. “Quiero destacar que dentro de las comunas que se encuentran en cuarentena, detenidos en Rancagua 3, en Machalí un detenido, y Graneros sin detenidos”.

“En cuanto a la cuarentena territorial, se produjeron 25 detenciones: en Rancagua 23, Machalí un detenidos y Graneros un detenido”, finalizó el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Coronel Milko Marinkovic.