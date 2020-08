Intendenta Cofré y Plan Paso a Paso: “Apunta a reactivar la economía y generar empleos”

Intendenta Rebeca Cofré detalló que a nivel regional se realizará una fuerte inversión en obras públicas, espacios urbanos, infraestructura deportiva y ámbitos como la agricultura, el transporte y las telecomunicaciones.

El Presidente Sebastián Piñera lanzó este domingo un robusto plan de inversiones públicas denominado “Paso a Paso Chile se Recupera”, el cual contempla una inversión de US$34 mil millones para los próximos 24 meses, buscando con esto no solo impulsar la recuperación de la economía, sino que además la creación y la recuperación de puestos de trabajo.

Una medida ampliamente aplaudida, que ya había sido adelantada por el jefe de Estado en su última Cuenta Pública.

La Intendenta Rebeca Cofré señaló en tal sentido que “es un potente programa de obras públicas, que incluye inversiones para los próximos dos años por 34 mil millones de dólares y que busca crear 250 mil nuevos empleos, a través de la recuperación de la economía y poner en marcha al país, generando puestos de trabajo, velando por los salarios de los trabajadores y apoyando a las pequeñas pymes”, resumió la jefa regional.

A la vez, la Intendenta Cofré explicó que “se basa en cuatro grandes pilares. Crear y recuperar empleos, promover e incentivar la inversión, tanto pública como privada, apoyar e impulsar las pymes, y agilizar y simplificar los permisos y la burocracia”.

Respecto a su apreciación de esta iniciativa, la primera autoridad regional es clara y señala que “este plan tiene su eje en una mirada de desarrollo territorial, donde las regiones son las protagonistas”.

FUERTE INVERSIÓN PÚBLICA EN O’HIGGINS

“En nuestra región de O´Higgins en los próximos años realizaremos una fuerte inversión pública en áreas como obras públicas, espacios urbanos, infraestructura deportiva, transporte y telecomunicaciones y agricultura, todo acompañado de una agilización de la inversión privada”, detalló la representante de Gobierno.

En relación a las iniciativas que impulsará el Gobierno Regional, proyectando que éstas serán los motores de la generación de empleos, en obras públicas se pueden enumerar la construcción de nuevos sistemas de agua potable rural (APR) y obras hidráulicas, el mejoramiento y la mantención de caminos, mejoras en el borde costero y caletas, así como en edificaciones públicas.

En materia deportiva, está la construcción de tres centros Elige Vivir Sano en las comunas de Rancagua, Santa Cruz y Pichilemu. En tanto, en el ámbito urbano, se realizará una fuerte inversión en pavimentos participativos, parques, plazas y otras obras que también tienen que ver con espacios públicos.

En materia agrícola, y pensando en el desarrollo rural y de este sector productivo tan importante para la región, se financiarán el desarrollo de sistemas de tecnificación y obras de riego, además del mejoramiento de las brigadas forestales para el combate de incendios y se impulsará la reforestación y reactivación económica de pequeños y medianos propietarios forestales.

“Es un potente plan de inversiones públicas que apunta a reactivar la economía y volver a tener la capacidad de generar empleos”, sintetiza la Intendenta Rebeca Cofré, quien a su vez remarca que “el éxito del Plan Paso a Paso Chile se Recupera depende también del avance de la pandemia y eso implica el aporte y compromiso de todos. Como dijo el Presidente Sebastián Piñera, no habrá protección social y sanitaria sin desarrollo económico y no habrá desarrollo económico sin protección social y sanitaria. Como Gobierno estamos trabajando de manera intensa para ponernos de pie lo más rápido posible, para volver a poner en marcha a nuestra región y país”, finalizó la jefa de Gobierno en O’Higgins.