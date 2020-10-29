sábado, octubre 31, 2020
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3RA. COMISARIA DE CARABINEROS DE PICHILEMU 

Carabineros de Pichilemu detiene a banda de delincuentes

Felix Calderon 0 comentarios

SERVICIOS PREVENTIVOS EXTRAORDINARIOS EN LA COMUNA DE PICHILEMU LOGRA POSITIVOS RESULTADOS!


EXITOSO PROCEDIMIENTO POLICIAL ADOPTADO POR CARABINEROS DE LA 3RA. COMISARÍA DE CARABINEROS DE PICHILEMU, EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE, PERMITIÓ LA DETENCIÓN DE UNA BANDA DELICTUAL COMPUESTA POR 1 HOMBRE, 2 MUJERES ADULTAS Y UNA MENOR DE EDAD, PROVENIENTES DESDE LAS COMUNAS DE SAN FERNANDO, CHIMBARONGO Y GRANEROS, LOS QUE FUERON SORPRENDIDOS EN EL INTERIOR DE CABAÑAS SUSTRAYENDO TELEVISORES, CILINDROS DE GAS ENTRE OTRAS ESPECIES.
LOS DETENIDOS TRAS PASAR A CONTROL DE DETENCIÓN LES FUE DECRETADA PRISIÓN PREVENTIVA, MIENTRAS QUE A LA MENOR ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL.

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