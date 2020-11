Ministro Walker y Gobernador Ortega se reúnen con junta de vigilancia rural

El secretario de Estado destacó que la CONAF ha trabajado con más de 400 comunidades rurales durante el año para fomentar los trabajos de prevención de los incendios forestales.

Para analizar y coordinar el trabajo de prevención de Incendios Forestales que realizan las comunidades de las zonas rurales, el Ministro de Agricultura, Antonio Walker junto al Gobernador Carlos Ortega visitaron la Junta de Vigilancia Rural La Polcura.

Esta junta de vigilancia fue formada a comienzos de este año debido a la preocupación de un grupo de vecinos de Polcura por los constantes incendios forestales que afectan a la zona. “Tenemos que trabajar con la comunidad en prevención de incendios. Lo que ha hecho aquí Polcura, en esta junta de vigilancia rural es muy ejemplar, porque hay que estar trabajando de la mano con la comunidad. El mejor prevencionista es el que habita su territorio, su localidad y en eso estamos hoy empeñados como ministerio de Agricultura, trabajando junto a Forestín en la prevención de incendios”, señaló el secretario de Estado, Antonio Walker.

Asimismo, el ministro Walker destacó el desarrollo del programa “Comunidades Preparadas” de Conaf en conjunto con CORMA y agregó que “se ha trabajado con más de 400 comunidades este año. Y han trabajado en la prevención, el mejor incendio es el que no ocurre. No podemos darnos el lujo de tener otro año con la cantidad de hectáreas afectadas que hemos tenido en los últimos años, el 2016 tuvimos 600 mil hectáreas afectadas en Chile y eso no puede volver a ocurrir, por eso estamos trabajando en este robusto plan de prevención y combate de incendios para enfrentar una temporada durísima”.

Para el Gobernador de Cardenal Caro, Carlos Ortega “es tremendamente importante la visita de un ministro a nuestra provincia, sobre todo a este sector tan apartado de la comuna de Navidad, el cual ha sido afectado por incendios forestales en los últimos años. Como Gobernación junto a Conaf y Onemi ya comenzamos con el trabajo de prevención de incendios forestales a nivel provincial, y en este caso el rol de las juntas de vigilancia rural es fundamental”, indicó el Gobernador.

Por su parte, María Isabel Rivera, de la Fundación Animaleros de Polcura de la comuna de Navidad y miembro de la junta de Vigilancia Rural de Polcura señaló que “nosotros la pasamos mal para el incendio de 2017, perdimos animales y para pasar la pena, empezamos a rescatar y a eso nos dedicamos ahora. Tenemos protocolos de actuación en caso de que haya incendios, tenemos amigos que nos apañan y que nos viene a ayudar a encerrar los animales en los corrales de prevención, así que estamos preparados y ahora con el apoyo que nos está dando el gobierno es muy bueno”.