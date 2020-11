Realizarán operativo de vacunación para niños en Pichilemu

Este miércoles 25 de noviembre, en Pista Municipal, con el objetivo de inocular contra el sarampión o a menores que tengan pendientes vacunas del calendario escolar.

Pichilemu, 20 de octubre 2020-. Tan sólo un 35% de los menores entre 13 meses y 5 años 11 meses que deben vacunarse contra el Sarampión en Pichilemu lo han hecho a la fecha, motivo por el cual el próximo miércoles 25 de noviembre, el Hospital de Pichilemu junto al Departamento de Salud Municipal (DSM) realizarán un nuevo operativo de vacunación en la Pista Municipal, dirigido tanto a los alumnos de establecimientos escolares, como a aquellos niños que no asisten a colegios, pero que tampoco han ido a vacunarse al Hospital.

La enfermera encargada de vacunatorio, Claudia Galdames indicó que “estamos conscientes de que hay mamás que no quieren traer a sus hijos al hospital, pero es importante que los niños reciban esta vacuna de refuerzo, por ese motivo, el operativo del próximo miércoles será abierto no sólo a los escolares, sino también a los niños que no asisten a colegios o jardines u no necesitan estar inscritos en el hospital. Lo único que deben traer es el número de cédula de identidad de sus hijos para verificar que no hayan sido vacunados anteriormente”.

Asimismo, también podrán asistir los niños que este año se encuentran cursando primero, cuarto, quinto u octavo básico y que no han recibido las vacunas correspondientes a esos cursos. “Sabemos que la pandemia ha dificultado que algunos niños acudan en las fechas que se definieron, por lo cual tendremos también dosis de estas vacunas que corresponden a Difteria, Tétanos y Tos Convulsiva, además de la del Virus de Papiloma Humano”, explicó Claudia Galdames.

En particular, indicó que es importante que los alumnos de quinto básico se coloquen la segunda dosis de VPH, para así tener el esquema completo de esta vacuna.

Asimismo, la profesional reiteró que el vacunatorio del Hospital de Pichilemu continúa atendiendo en su horario normal, los días lunes, miércoles y jueves desde 8:30 a 12:40 hrs. y en la tarde desde las 14:00 a las 16:40 hrs. y los días viernes desde 8:30 a 12:40 hrs. y en la tarde desde las 14:00 hasta las 15:30 horas.