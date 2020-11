AUTORIDADES REGIONALES REVISAN PROTOCOLOS PARA EL REGRESO DE LAS PISCINAS

Durante la mañana de este martes 24 de noviembre, el Gobernador de la Provincia de Cardenal Caro, Carlos Ortega y el Seremi del Deporte, Diego Ramírez, revisaron y analizaron los protocolos sanitarios de la piscina temperada Pura Vida, ubicada en calle Evaristo Merino de Pichilemu.

En el marco de la visita, las autoridades detallaron los pasos a seguir, recalcando que la apertura de estos recintos, solo están permitidos en comunas que estén en la fase 4 del plan Paso a Paso.

«Y en ese sentido, el compromiso es cumplir con las normas, que exigen entre otras cosas, aforos limitados, un metro lineal de distancia entre individuos, habilitar accesos exclusivos para la entrada y salida, entre otras. Pero lo más relevante, es mantener el autocuidado porque la pandemia sigue vigente y todos sabemos sus nefastas consecuencias», indica el Seremi del Deporte.

Para finalizar, el Gobernador Carlos Ortega, sostuvo que el protocolo de manejo y prevención ante Covid-19 en piscinas, «está disponible en la web del Minsal pero volvemos a insistir que las medidas no tendrán valor si las personas no asumen con responsabilidad esta crisis que no tendrá salida hasta que se encuentre la vacuna», finalizó el personero.