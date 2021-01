JULIO IBARRA: “Cómo alcalde puedo colocar a Pichilemu en un sitial destacado a nivel nacional por logros positivos para su gente”

Su candidatura como Independiente a la alcaldía de Pichilemu, confirmó a «El Expreso de la Costa» a pocas horas de vencer el plazo dispuesto por el Servicio Electoral, el ex – gobernador de la provincia Cardenal Caro, Julio Ibarra Maldonado.

De profesión Administrador Público, Ibarra Maldonado recibió en su hogar a nuestro diario junto a su pareja Lutty Polanco, tras cumplir con el trámite en el SERVEL.

CANDIDATURA INDEPENDIENTE

– ¿Por qué va como independiente?

– Fundamentalmente porque soy independiente. Siempre he trabajado con las personas sin importar los partidos. Me gusta trabajar con gente que hace cosas y que piensa en grande. Eso no es patrimonio privado de ningún partido. Trabajo con la gente que es creativa, que tiene propuestas que crean cosas, que piensan en cómo hacer mejor las cosas.

– Usted fue gobernador del primer gobierno de Piñera, ¿Cuál es actualmente su relación con ese sector político?

– Conservo amigos y me siento feliz de haber sido gobernador. Pude hacer muchas cosas y pude demostrar que con buenas ideas y con pocos recursos se puede mejorar la calidad de vida de las personas, se puede modernizar, se puede colocar a la gente de Pichilemu en un sitial de visibilidad nacional.

– ¿Es efectivo que en un momento le pidieron ser el candidato de «Chile Vamos» en Pichilemu?

Si. Es efectivo. Militantes, dirigentes y hasta parlamentarios y presidenciales. Pero no se pudo. Una de las cosas feas de la política son el “chaqueteo”, las mentiras y el sectarismo. No importa si eres el mejor, solo importa si eres incondicional para ciertas personas. Veo como una gran oportunidad el ir como independiente, ya que logras sumar a más gente.

– ¿Qué le parece Pablo Martínez, cómo candidato a la Alcaldía?

– Sinceramente creo que es legítimo que haga valer su derecho de participar como tal, y le deseo que siga creciendo en la sabiduría de la vida. Me parece muy bien que la ciudadanía tenga más alternativas para escoger, lo encuentro muy sano para toda Democracia.

LA REELECCION DE ROBERTO CORDOVA

– ¿Cuál es su opinión sobre la posible inscripción del actual Alcalde Roberto Córdova, para una nueva reelección?

Una vez más creo en la democracia. Y eso nos lleva a comprender que las personas pueden y tienen el derecho a ser candidatos. No puedes ser candidato si partes desestimando el derecho de los otros.

Las otras consideraciones sobre la legalidad de su candidatura, no creo prudente que yo opine. Hay que esperar a que sea la justicia la que hable.

– Si el SERVEL acepta esa inscripción, ¿no teme enfrentarlo?

No hago política con calculadora. Cuando hay más opciones, las personas son los grandes ganadores. Hay más debate, más ideas. Tengo mucha confianza en Julio Ibarra y en lo que puedo hacer. Independientemente de quienes sean los candidatos, a Julio Ibarra le corresponde mostrar su trabajo y la ciudadanía evaluarlo. No hay tiempo para personalismos egoístas. Roberto Córdova es un caballero y ha procurado hacer lo que él cree que está bien.

– ¿Cómo califica la gestión del actual Alcalde?

La considero buena. Consideremos que Pichilemu vivió con verguenza tristes espectáculos financieros y de falta a la probidad, Hay que ser justos y reconocer que fue acertada la forma de cómo condujo dicha situación, imagino que fue muy complejo.

– De ser usted electo alcalde, ¿qué haría diferente de lo hecho por Roberto Córdova?

– Tengo muchas ideas para mejorar, para proyectar lo bueno y para corregir donde se estime pertinente intervenir. Proyecto un Pichilemu modernizado, con más servicios para la gente, con mejores programas. Apunto a un Pichilemu que llegue a ser una de las comunas referente a nivel nacional e internacional. En el municipio hay un gran equipo humano de funcionarios.

Como gobernador hice muchas cosas, como alcalde puedes hacer muchas más. Una mezcla de creatividad, ingenio y ganas, combinado con posibilidades reales y oportunidades. Educación, Salud, seguridad, y paralelamente repotenciar el turismo y elevarlo a estándares internacionales. Establecer una institucionalidad cultural y medioambiental. Otro tema, consultas ciudadanas.

GOBERNADOR DE PIÑERA I

– ¿Qué más recuerda don Julio de su gestión como gobernador en esta provincia?

-La reconstrucción tras el terremoto, de miles de damnificados, el Instituto IPG, el deporte, y la implementación del Verano Seguro, donde tenemos los mejores resultados de la historia de Cardenal Caro, las cifras están a la vista y aún no nos superan en gestión, y el secreto estuvo en la mesa del COTEA (jueces, fiscales, PDI, Carabineros, La Armada), Bomberos, y por supuesto el trabajo mancomunado de la comunidad a través de los dirigentes gremiales y sociales. Transformamos la Gobernación en un Servicio Público cercano a la comunidad, tanto así que aun dicen algunos que existen “comparaciones odiosas” respecto de otras administraciones, como la actual. La gente tiene derecho a expresarse y a nosotros nos resta recoger sus inquietudes.

– ¿Cuál será su sello al frente del municipio si llega a ganar la Alcaldía?

-Cuando se habla del municipio debemos incluir el inmenso esfuerzo de todos sus funcionarios, de sus corporaciones, de cada uno de sus concejales y del Alcalde, mi sello será reconocer cada uno de ellos como un valor, pero el mayor valor es sin duda alguna el que representa nuestra comunidad ya que si ella no existe, nada tendría razón de ser.

– ¿Está en sus planes gestionar nuevamente la instalación de un Instituto Profesional en Pichilemu?

– En efecto, desde el 2019 hemos avanzado una enormidad estamos adportas de conseguir un Centro de Formación Técnica, el problema ha sido la política que incrusta sus tentáculos para obtener gananciales lo cual es imprudente, no obstante, lo anterior, la Fundación Luis Polanco tomó la decisión de iniciar el proceso dando cumplimiento a la legalidad y el gran muro es que Chile sigue siendo un país altamente burocrático lo cual ralentiza su noble objetivo social. Imagine usted que demora bastante tiempo crear mallas curriculares, contar con profesionales multidisciplinarios, solicitar en comodato propiedad de bienes nacionales la cual es una de las vías, etc.

Si me permite muy respetuosamente quiero aprovechar esta instancia para referirme a la Presidenta de la Fundación, la señorita Lutty Polanco, ella encarna el espíritu del legado de su señor padre Don Luis Polanco quien siendo un emprendedor dedicó más de seis décadas para crear oportunidades y ayudar a los demás, claramente su hija hace honor a su memoria y siendo una respetada y conocida dama dentro de nuestra sociedad pichilemina, ha querido incursionar en una difícil misión, será candidata a concejal para servir a su comunidad que la conoce de toda la vida, eso nos da un ejemplo, todos debemos formar parte del proceso de cambios, aunque nos cueste salir de nuestra zona de confort.

Servir a los demás con el corazón nos hace trascender, esa es la huella que Lutty quiere legar.

-Después de ser gobernador, usted se alejó de la política y emprendió en el rubro panadero, con entregas a domicilio e incluso con puesto en la feria libre. ¿Cómo fue esa experiencia para usted?

Tuve dos grandes razones; potenciar materias primas de nuestra región, la quinua, trigo maqui, pan saludable, cochayuyo, longaniza de cochayuyo etc., y fue muy entretenido y me mantenía muy cerca de la gente y eso para mí llenaba mi ser, soy un re silente por esencia y mis armas fueron el emprendimiento, la innovación. Y la segunda Razón fue potenciar a mi hijo Diego, quien tiene grandes condiciones en el área gastronómica.

TIEMPOS DE PANDEMIA

– ¿Cuáles deberían ser a su juicio los pilares fundamentales a la hora de conducir los destinos de esta ciudad turística, en tiempos de pandemia?

-Gracias a la fundación logramos convocar grandes académicos, fundaciones internacionales, universidades, y llegamos a concluir que era lo importante, y como la autoridad no le gusta que lo pauteen nos escuchaban a veces, pero a la gente le quedó claro como debíamos trabajar, ahora bien, nunca logramos implementar un plan y eso todos lo saben y saben la consecuencia que se nos viene en los próximos días, con la pandemia.

– ¿Tiene elaborado ya su plan de trabajo que ofrecerá a la ciudadanía?

Estamos construyendo y afinando cada día nuestra propuesta programática, porqué digo “estamos”, porque no estoy solo, esto es un trabajo de equipo y no existe el yo, sino todos. Ya se conocerá en su debida oportunidad, a partir de que se inicie el periodo de campaña legal.