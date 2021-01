• Aunque ya es tradicional que el establecimiento se prepare para la temporada estival, este año la pandemia ha obligado a tomar acciones adicionales para entregar una atención oportuna y eficaz a los usuarios.

Aunque año a año el Hospital de Pichilemu adopta medidas especiales para enfrentar la temporada estival, dado el aumento de la población flotante que produce una demanda adicional, en particular en el Servicio de Urgencia, el hecho de que este 2021 nos encontremos en situación de pandemia ha implicado que se tomen medidas adicionales para una atención segura de los usuarios.

La población habitual de Pichilemu es de aproximadamente 17 mil personas, pero en la temporada estival se produce un incremento importante de población flotante, pudiendo llegar a más de 80 mil personas. Esta situación genera una sobrecarga sobre la atención del establecimiento, en particular del Servicio de Urgencia, donde las consultas habituales se incrementan en un 300 % y la atención de pacientes graves que normalmente es alrededor de un 17% del total, se incrementan a casi un 30% del total de consultas.

A esto se agrega que durante los meses de invierno ya se registró un aumento importante en los pacientes inscritos en el Hospital, dado que muchas personas se trasladaron a vivir en la comuna, producto de la pandemia de Covid-19.

Debe considerarse, además, que el Hospital de derivación más cercano es el Hospital de Santa Cruz, que se encuentra a 83 kilómetros de distancia, que implica en promedio 1 hora 30 minutos de traslado, debido a las características del camino.

Entre las nuevas medidas adoptadas, se encuentra la separación de las atenciones de urgencia, estableciendo que la atención de pacientes respiratorios será con acceso por el costado de Urgencia, donde accederán a boxes cerrados, para así no producir contaminación del resto del servicio. En este caso la sala de espera se ubicará en el exterior, junto a la carpa.

Las atenciones de urgencias no respiratorias como problemas estomacales, heridas o de carácter traumatológico se realizarán por el ingreso normal de Urgencias, en los boxes que no están cerrados.

En tanto, la carpa que se encuentra ubicada junto al acceso a Urgencias estará destinada a Sala de Observación, con un área para pacientes respiratorios y otra para los no respiratorios.

Debido a la necesidad de evitar las aglomeraciones al interior del recinto hospitalario, no se permitirá el acceso de acompañantes a Urgencias, excepto en caso de menores de edad y pacientes que requieran asistencia.

En el caso de urgencias dentales, existen cupos limitados que se atienden de lunes a viernes a las 8:00 horas, donde se puede acudir en caso de infecciones, dolores agudos o lesiones dentales.