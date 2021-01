167 casos nuevos por COVID-19 y anuncian que Rengo y Coltauco retroceden a Transición

Los casos por comuna corresponden a 29 en Rancagua, 23 en San Vicente de Tagua Tagua, 19 en

Santa Cruz, 15 en San Fernando, 9 en Las Cabras, 7 en Pichilemu, 6 en Rengo, 5 en Peumo, Quinta

de Tilcoco, Nancagua y Graneros, 4 en Peralillo y Chimbarongo, 3 en Marchigüe, Mostazal, Olivar,

Paredones, Codegua, Coinco y Coltauco, 2 en Chépica, Litueche y Palmilla, así como uno en

Machalí y Pumanque, sumado a 2 sin notificar.

Un total de 167 casos nuevos por COVID-19 y el retroceso a Transición de las comunas de Rengo y

Coltauco informó el Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe, esto en una nueva vocería para dar

cuenta de la situación de la región producto de la pandemia, instancia en la que estuvo junto por

el seremi de Salud, Pablo Ortiz, el jefe del Departamento de Salud Integrada del Servicio de Salud,

doctor Esteban San Martín y el Mayor de Ejército, Andrés Pedreros.

“Podemos señalar que este sábado 23 de enero a partir de las 5 horas las comunas de Rengo y

Coltauco retroceden a Transición. El llamado es a respetar esta disposición”, precisó la autoridad

provincial.

Además, el Gobernador Felipe Uribe detalló que de acuerdo con los nuevos casos la región de

O´Higgins registra un total de 24.276 contagios acumulados.

En esa línea, los confirmados por comuna corresponden a 29 en Rancagua, 23 en San Vicente de

Tagua Tagua, 19 en Santa Cruz, 15 en San Fernando, 9 en Las Cabras, 7 en Pichilemu, 6 en Rengo, 5

en Peumo, Quinta de Tilcoco, Nancagua y Graneros, 4 en Peralillo y Chimbarongo, 3 en Marchigüe,

Mostazal, Olivar, Paredones, Codegua, Coinco y Coltauco, 2 en Chépica, Litueche y Palmilla, así

como uno en Machalí y Pumanque, sumado a 2 sin notificar.

Señalar que de acuerdo a los registros del Departamento de Estadística en Información de Salud

(DEIS), se confirmó el deceso de 4 personas, de tal modo la cifra de fallecidos en O´Higgins

asciende a 634 personas.

CASOS ACTIVOS

Por su parte, el seremi de Salud, Pablo Ortiz, detalló que en la actualidad existen 956 casos activos,

de ellos 230 son de Rancagua, 30 de Machalí, 27 de Graneros, 52 de Rengo, 142 de San Vicente de

Tagua Tagua, 88 de Santa Cruz, 59 de San Fernando, 9 de Pichidegua, 6 de Chépica, 16 en Las

Cabras, registrando una positividad de 7 %.

Sobre la toma de muestras, la autoridad sanitaria indicó que “a la fecha en la región tenemos

262.765 muestras efectuadas tanto en el sector público como privado. Al corte del día de ayer

2.441 muestras realizadas”, agregando a la vez que a la fecha se han efectuado 202 sumarios

sanitarios por no cumplir la norma de permanecer en cuarentena.

RED DE SALUD

En tanto, el doctor Esteban San Martín señaló que “respecto a las cifras de consultas en la Red de

Urgencia, podemos informar que ayer miércoles 20 de enero se realizaron 2.413 consultas, de

ellas 78 fueron de índole respiratorio no Covid y 294 por sospecha Covid, dando un total de 372

consultas respiratorias”.

Asimismo, el profesional agregó que “hasta el día de hoy se han hospitalizado en toda la red 3.214

pacientes, y a la fecha han sido dados de alta 2.257 personas, y 159 siguen hospitalizados. 45 de

ellos están con ventilación mecánica”.

Sobre la distribución de los pacientes, entregó el siguiente detalle: 56 están en el Hospital

Regional, uno en el Hospital de Graneros, 4 en el Hospital de Coinco, 19 en el Hospital de Rengo, 3

en el Hospital de San Vicente, uno en el Hospital de Pichidegua, 13 en el Hospital de San Fernando,

2 en el Hospital de Marchigüe, 21 en el Hospital de Santa Cruz, 12 en la Clínica Red Salud, 5 en la

Clínica Isamédica y 22 en el Hospital Clínico Fusat.

SEGURIDAD

Por su parte, el Mayor Andrés Pedreros detalló que “se efectuaron 4.825 controles de identidad

las últimas 24 horas, lo que da un total acumulado de 947.770, controles vehiculares 1.831,

sumando 671.911, vehículos devueltos las últimas 24 horas fueron 12 lo que suma 11.098

vehículos”.

A la vez, el uniformado añadió que durante el último toque de queda se efectuaron 25

detenciones por no acatar dicha medida y 16 personas por no respetar la cuarentena en la

comuna de San Vicente de Tagua Tagua.