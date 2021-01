Director de El Marino presenta reclamación contra candidatura de Roberto Córdova en el TRICEL

El director del diario electrónico El Marino, Diego Grez Cañete, presentó ante el Tribunal Electoral Regional(TER) y el Servicio Electoral de la región de O´Higgins, una reclamación sobre la candidatura del actual alcalde de Pichilemu Roberto Córdova Carreño, quien se ha inscrito para una nueva reelección en el cargo.

Si bien la reclamación presentada por Diego Grez no procede, al ser consultado por El Expreso de la Costa, este dio a conocer sus argumentos.

. ¿Cuál ha sido la motivación que ha tenido para presentar esta reclamación, entendiendo que ello sólo puede hacerlo los partidos o los candidatos independientes?

-Tal como usted dice, la candidatura solo puede ser impugnada por partidos políticos o por los candidatos independientes. Sin embargo, ello no obsta a que cualquier ciudadano pueda poner en conocimiento del Servicio Electoral y del Tribunal Electoral Regional (TER) los antecedentes que crea pueden servir para una mejor resolución del caso. Se me ha informado que al menos uno de los postulantes presentó su correspondiente reclamación al TER, por lo que el único objetivo de mi presentación a dicho órgano es aportar antecedentes.

– ¿Como se explica entonces que el SERVEL no objetó su inscripción?

-Personalmente estoy convencido de que el Servicio Electoral omitió no intencionadamente el hecho de que el alcalde de Pichilemu ocupó titularmente el cargo desde septiembre de 2009 y hasta el 6 de diciembre de 2012, ya que no fue electo popularmente para ese período en el año 2008. La reforma constitucional establece que los alcaldes, concejales y otras autoridades podrán ser reelegidas hasta por dos períodos, y después aclara que se considerará como un período completo si se ha ejercido más de la mitad de uno. A esto se suma el que, durante la discusión de la ley en el parlamento, la clara intención del legislador era limitar el período de ejercicio de las autoridades municipales a doce años. Esto se discutió así en las comisiones y puede revisarse en la «Historia de la Ley» disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional. El alcalde de Pichilemu busca ejercer el cargo por más de quince años sabiendo, y como él mismo lo reconoció en junio, que no puede. Para mí no hay más vueltas que darle al asunto. Por lo demás, creo que no es bueno que una persona busque enquistarse en un cargo por tanto tiempo (este año cumple trece años, contando los meses que sirvió como suplente entre 2008 y 2009). Si él considera que lo ha hecho tan bien, debería haberse preocupado también de generar nuevos liderazgos que genuinamente representen el sentir de su sector. Hasta ahora, lo único que se ve es que busca perpetuarse, al menos tres años más, a como dé lugar. Triste espectáculo.

– ¿No hay una molestia personal de su parte hacia el alcalde Córdova como se ha manifestado?

-No tengo nada en contra de él como persona, ahora que él considere la legítima crítica hacia un funcionario público como molestia personal, es cosa suya. La crítica y el escrutinio molesta, incomoda, no gusta. Y aunque la crítica sea constructiva, de qué sirve si no la toman en cuenta, porque en el municipio se actúa con sectarismo. Esperemos eso cambie con una futura administración, que espero sea de otra persona, que tenga una visión y gestión más plural y de genuino aprecio por Pichilemu y todos los pichileminos, no por unos pocos.

La solicitud de impugnar la candidatura de Córdova ante el TRICEL(Tribunal Calificador de Elecciones), fue presentada por Diego Grez el día sábado 23 del presente, luego de conocerse los listados con las candidaturas aceptadas y rechazadas por parte del SERVEL.

Roberto Córdova: «Si él cree que tiene el derecho a impugnar nuestra candidatura, no veo problema en que lo haga»

Por su parte el Alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova al ser consultado por el diario El Expreso de la Costa, sólo se limitó a señalar que «Si él cree que tiene el derecho a impugnar nuestra candidatura, no veo problema en que lo haga»