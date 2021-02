178 nuevos casos de COVID-19 y 5 comunas de la región retroceden a Transición

Los casos por comuna corresponden a 34 de Rancagua, 23 de Santa Cruz, 18 de San Vicente de Tagua Tagua, 10 de Coltauco, 9 de Machalí e igual número de Requínoa, 8 de Rengo, 7 de San Fernando, 6 diagnosticados en Mostazal, Peumo, Las Cabras y Chimbarongo, 5 confirmados en Graneros y otros 5 más en Peralillo, 3 positivos en Olivar, Malloa, Doñihue y Quinta de Tilcoco, respectivamente, 2 de Codegua y otros 2 más en Coinco y Nancagua, además de uno en Pichidegua, Palmilla, Marchigüe y Navidad, sumado a 2 de otras regiones y 2 sin notificar.

Un total de 178 nuevos casos de COVID-19 y el retroceso a Transición de cinco comunas reportó O´Higgins este lunes 01 de febrero, esto según lo informado por la Intendenta Rebeca Cofré, quien durante la última vocería estuvo junto al seremi de Salud, Pablo Ortiz, el jefe del Departamento de Salud Integrada del Servicio de Salud, dr. Esteban San Martín y el teniente coronel de Ejército, Jorge Cortes.

En la oportunidad, la primera autoridad regional señaló que “con estos nuevos contagios, la región suma 26.324 casos acumulados”.

En esa línea, la Intendenta Rebeca Cofré detalló que los casos por comuna a 34 de Rancagua, 23 de Santa Cruz, 18 de San Vicente de Tagua Tagua, 10 de Coltauco, 9 de Machalí e igual número de Requínoa, 8 de Rengo, 7 de San Fernando, 6 diagnosticados en Mostazal, Peumo, Las Cabras y Chimbarongo, 5 confirmados en Graneros y otros 5 más en Peralillo, 3 positivos en Olivar, Malloa, Doñihue y Quinta de Tilcoco, respectivamente, 2 de Codegua y otros 2 más en Coinco y Nancagua, además de uno en Pichidegua, Palmilla, Marchigüe y Navidad, sumado a 2 de otras regiones y 2 sin notificar.

RETROCESO A TRANSICIÓN

Respecto a los anuncios realizados por el Ministerio de Salud, la jefa regional indicó que “a partir de este jueves 04 de febrero a las 05 00 horas, las comunas de Coinco, Nancagua, San Fernando, Mostazal y Peralillo retroceden a Transición, es decir, al paso 2 del Plan Paso a Paso. El llamado es a respetar esta medida, dispuesta para el resguardo de la salud de todas y todos los vecinos de nuestra región”.

“Por otra parte, recordar que a partir de hoy lunes 1 de febrero la comuna de Chépica avanzó a Preparación, es decir, a la fase 3 del Plan Paso a Paso. En este caso, el llamado a sus vecinos es a no confiarse y seguir manteniendo las medidas de autocuidado que ya todos conocemos”, puntualizó la Intendenta Rebeca Cofré.

Además, y de acuerdo a los registros del Departamento de Estadística en Información de Salud (DEIS), la primera autoridad de la región confirmó el deceso de 7 personas, de tal modo que la cifra de fallecidos en O´Higgins asciende a 667 personas.

CASOS ACTIVOS

Por su parte, el seremi de Salud, Pablo Ortiz, detalló que en la actualidad existen 1.193 casos activos, de ellos 294 son de Rancagua, 129 de San Vicente de Tagua Tagua, 85 de San Fernando, 71 de Santa Cruz, 73 de Rengo, 57 de Requínoa, 53 de Machalí, 45 de Graneros, 41 de Peumo, 30 de Coltauco, 28 de Coinco, 24 de Quinta de Tilcoco, 23 de Olivar, 21 de Pichilemu, 20 de Nancagua, 20 de Malloa, 16 de Chimbarongo, 19 de Doñihue, 14 de Peralillo, 10 de Codegua, 10 de Pichidegua, 9 de Palmilla, 6 de Chépica, 5 de Marchigüe, 4 de Navidad, 3 de Placilla, 3 de La Estrella, 1 de Litueche, 1 de Lolol y 1 de Pumanque, registrando una positividad de 7.1 %.

Sobre la toma de exámenes, la autoridad sanitaria indicó que “a la fecha en la región tenemos 290.380 muestras efectuadas tanto en el sector público como privado. Al corte del día de ayer 2.501 muestras realizadas”.

Asimismo, el seremi de Salud agregó que se ha efectuado 215 sumarios sanitarios por no cumplir la norma de permanecer en cuarentena.

RED DE SALUD

El jefe del Departamento de Salud Integrada del Servicio de Salud, dr. Esteban San Martín, señaló que “podemos informar que ayer domingo 31 de enero se realizaron 1.698 atenciones, de ellas 70 fueron de índole respiratoria no COVID y 177 por sospecha COVID, dando un total de 247 consultas respiratorias”.

A la vez, el profesional agregó que “hasta el día de hoy se han hospitalizado en toda la red 3.392 pacientes. A la fecha han sido dados de alta 2348 personas y 209 siguen hospitalizados. 53 de ellos están con ventilación mecánica”.

Sobre la distribución de los pacientes, entregó el siguiente detalle 79 están en el Hospital Regional, 5 en el Hospital de Graneros, 4 en el Hospital de Coinco, 20 en el Hospital de Rengo, 7 en el Hospital de San Vicente de Tagua Tagua, 3 en el Hospital de Pichidegua, 21 en el Hospital de San Fernando, 18 en el Hospital de Santa Cruz, 3 en el Hospital de Marchigüe, 12 en la Clínica Red Salud, 8 en la Clínica Isamédica y 29 en el Hospital Clínico Fusat.

SEGURIDAD

Por su parte, el teniente coronel Jorge Cortes aseguró que “se efectuaron 1.632 control de identidad las últimas 24 horas, controles vehiculares 1.370, vehículos devueltos las últimas 24 horas fueron 70”.

El uniformado a la vez añadió que durante el último toque de queda se efectuaron 73 detenciones por no acatar dicha medida y por incumplir la cuarentena se detuvo a 80 personas”.