IVAN BOZO CACERES: Candidato a Concejal por Pichilemu: “Es sano renovar las autoridades y Pichilemu merece un cambio”

Son varias las caras nuevas que aparecen en el listado preliminar de candidatos a Alcalde y Concejal por la comuna de Pichilemu (listado que aún no es confirmado del todo por el Servel) para las elecciones del 11 de abril próximo.

Una de esas candidaturas nuevas y aceptada por el SERVEL, es la del transportista escolar Iván Bozo Cáceres, conocido en el rubro como “El Tío Iván”.

Nacido en esta comuna, Iván Bozo tiene 48 años de edad, con una importante trayectoria de 20 años como Bombero, donde ha ocupado diversos cargos operativos siendo actualmente instructor de la Academia Nacional de Bomberos de Chile y miembro del Consejo Académico Regional de Bomberos. Dirigente además del gremio de Taxis. Realizó sus estudios de enseñanza básica en la escuela E-367, actualmente Escuela Digna Camilo Aguilar, su enseñanza medía la cursó en el liceo C-25 actualmente Liceo Agustín Ross y se tituló el año 2013 en el Instituto Profesional IPG, como Técnico en Administración General de Nivel Superior.

Para conocer cuáles son sus principales motivaciones para incursionar en la política por primera vez, El Expreso de la Costa conversó con el candidato a concejal independiente por la lista de Evópoli en esta comuna.

¿Cómo se convierte en candidato a concejal?

-Fue algo bastante especial y gratificante para mí, ya que habló conmigo don Julio Ibarra, candidato a alcalde, en donde me comenta que está conformando una lista de candidatos a concejales independientes y me invita a formar parte de ésta, ya que a su juicio reunía las condiciones para ser concejal. Yo lo pensé, analicé esta propuesta y finalmente me decidí a ser candidato a concejal, ya que estoy convencido de que tengo lo méritos suficientes para para ejercer la labor de concejal y además, que puedo ser un aporte a la comunidad.

-A propósito, ¿Usted conforma la lista que apoya la candidatura a alcalde de Julio Ibarra, qué méritos reconoce en él para el cargo?

-Don Julio Ibarra es un profesional con grandes condiciones y méritos suficientes para proyectar hacia el futuro a la comuna de Pichilemu. Siendo gobernador dio muestras de ello con una gran gestión, una de ellas como mucha gente lo recuerda, fue haber traído por primera vez a la comuna y a la provincia un Instituto Profesional como lo fue el IPG, donde muchísimas personas pudimos realizar estudios técnicos superiores. Él tiene muchas capacidades para realizar una gran gestión.

¿Se siente parte de quienes promueven una renovación en el concejo municipal? ¿Por qué?

-Creo que hay concejales que han trabajado bien, pero es sano renovar las autoridades y Pichilemu merece un cambio. Depende de todos nosotros lograrlo, darle una mirada distinta, de gestión, de colaboración y avanzando hacia un futuro presente. Donde el desarrollo de la comuna involucre a todas las fuerzas vivas, tanto a personas individuales, como a las agrupaciones, sindicatos, gremios, instituciones, etc. Nadie se tiene que restar, al contrario, debemos sumar y enfocarnos en nuestras fortalezas y oportunidades.

¿Cuáles son a su juicio los principales atributos que debe tener una persona para ocupar un cargo de esta naturaleza?

-Debe ser confiable, transparente y tener las ganas de trabajar para todos.

¿Se siente capacitado para ello?

-Por supuesto, la capacidad está para aportar en este desafío tan importante de ser un nexo entre la comunidad y la municipalidad.

¿De qué forma usted ha tenido más contacto con la comunidad?

-Además de ser Pichilemino, también a través de mis años de servicio en el transporte escolar, he podido conocer a muchas personas quienes han confiado en mi responsabilidad y respeto.

¿De quién ha recibido el apoyo para este desafío?

-Principalmente de mi familia, y de muchas personas que me conocen que confían en mí, y creen que lo puedo hacer bien como concejal.

¿Se siente en desventaja por el hecho de ser independiente?

-No, al contrario, me permite tener más autonomía para trabajar con todos(as) y para todos(as) sin color alguno.

-De ser elegido concejal, ¿cuál va a ser el énfasis que va a poner en su gestión?

-Bueno es muy amplia la gama de necesidades que existen y gestiones que se pueden hacer, pero por nombrar algunas, en concordancia con el desarrollo, es importante fortalecer salud, educación, turismo, emprendimiento, desarrollo habitacional, deporte, etc. Es por esto, que mi énfasis estará enfocado en promover y apoyar todas las buenas iniciativas en este ámbito, siempre velando por las necesidades y el bienestar de la comunidad.