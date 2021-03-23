PUBLICACIÓN LEGAL: SOBRE RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE Y ANOTACIÓN MARGINAL DE TITULO DE DOMINIO
EXTRACTO.
JULIAN E. HERRERA GUAJARDO, PERITO DESIGNADO EN AUTOS VOLUNTARIOS ROL V-12-2019 DEL JUZGADO DE LETRAS, GARANTIA Y FAMILIA DE PICHILEMU, SOBRE RECTIFICACION DE SUPERFICIE Y ANOTACION MARGINAL DE TITULO DE DOMINIO DE INMUEBLE UBICADO LA COMUNA DE PICHILEMU, INSCRITO A FOJAS 447, NÚMERO 619 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PICHILEMU AÑO 2002, SEÑALA EN LAS CONCLUSIONES DEL INFORME EVACUADO, QUE EL SITIO N°1 TIENE UNA SUPERFICIE DE 1,101 HECTAREAS, CUYOS DESLINDES PARTICULARES SON LOS SIGUIENTES: NORTE: SUCESION LIZANA EN 131,75 METROS; SUR: LUISA LIZANA GAETE, EN 134,92 METROS; ORIENTE: CAMINO PUBLICO EN 23,20 METROS Y EN 51,59 METROS; PONIENTE: ALEJO ORELLANA, EN 31,38 METROS Y EN 56,28 METROS.
LA SECRETARIA.