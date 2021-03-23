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PUBLICACIÓN LEGAL: SOLICITA RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE Y ANOTACIÓN MARGINAL DE TITULO DE DOMINIO

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EXTRACTO.
ISAURA DEL CARMEN LIZANA BECERRA, EN AUTOS VOLUNTARIOS ROL V-12-2019 DEL JUZGADO DE LETRAS, GARANTÍA Y FAMILIA DE PICHILEMU, SOLICITA RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE Y ANOTACIÓN MARGINAL DE TITULO DE DOMINIO DE INMUEBLE DENOMINADO SITIO N°1, UBICADO EN LA COMUNA DE PICHILEMU, INSCRITO A FOJAS 447, NÚMERO 619 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE PICHILEMU AÑO 2002. INTERESADOS 10 DÍAS PARA HACER VALER SUS DERECHOS, DESDE LA FECHA DE ESTA PUBLICACIÓN.
LA SECRETARIA.

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