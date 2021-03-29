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PUBLICACION LEGAL: JUZGADO DE LETRAS GARANTIA Y FAMILIA DE PICHILEMU, EN AUTOS CARATULADO BECERRA, ROL V-12-2013, SE CONCEDIO POSESION EFECTIVA

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JUZGADO DE LETRAS GARANTIA Y FAMILIA DE PICHILEMU, EN AUTOS CARATULADO BECERRA, ROL V-12-2013, SE CONCEDIO POSESION EFECTIVA DE HERENCIA TESTADA QUEDADA AL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE DON JOSE OSVALDO ARAYA ROJAS, A DOÑA CLEMENTINA ROSA BECERRA ROJAS C.I 16.843.181-3 EN CALIDAD DE HEREDERA TESTAMENTARIA UNIVERSAL, SEGÚN TESTAMENTO ABIERTO DE FECHA 20 DE MAYO DEL AÑO 2005, OTORGADO ANTE EL NOTARIO PUBLICO SUPLENTE DE PICHILEMU DON FLAVIO RAUL PARADA GUZMAN. PALOMA MENESES FUENTES JEFE DE UNIDAD

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