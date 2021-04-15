Publicaciones Legales: LIMAHUE SpA
EXTRACTO
LIMAHUE SpA, RUT N° 76.377.315-9, TITULAR DERECHO APROVECHAMIENTO CONSUNTIVO, AGUAS SUPERFICIALES Y CORRIENTES, EXTRAIDOS GRAVITACIONALMENTE RIBERA DERECHA RIO RAPEL, COORDENADAS UTM (M) NORTE: 6.240.600 Y ESTE: 249.200, DATUM 1956, PROVINCIA SAN ANTONIO, POR CAUDALES EXPRESADOS EN M3/S:
|Ejercicio
|En
|Feb
|Mar
|Abr
|May
|Jun
|Jul
|Ago
|Sep
|Oct
|Nov
|Dic
|Permanente Discontinuo
|0
|0
|0
|1,177
|1,177
|1,177
|0
|1,177
|0
|1,177
|0
|1,177
|Eventual Discontinuo
|1,177
|1,177
|1,177
|0
|0
|0
|1,177
|0
|1,177
|0
|1,177
|0
SOLICITA TRASLADO IGUALES CARACTERISTICAS, EJERCICIO Y POR UN CAUDAL DE:
|Ejercicio
|En
|Feb
|Mar
|Abr
|May
|Jun
|Jul
|Ago
|Sep
|Oct
|Nov
|Dic
|Permanente Discontinuo
|0
|0
|0
|0,35
|0,35
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|0,35
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|0,35
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|0,35
|Eventual Discontinuo
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|0,35
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|0
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|0,35
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|0,35
|0
DE DICHO DERECHO CON FINES AGRICOLAS A RIO RAPEL, PROVINCIA CARDENAL CARO, EXTRACCION GRAVITACIONAL Y/O MECANICAMENTE A PUNTO CAPTACION COORDENADAS UTM (M) WGS 84, HUSO 19, NORTE: 6.232.450 Y ESTE: 259.867