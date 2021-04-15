Publicaciones Legales: LIMAHUE SpA

domingo, abril 18, 2021
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LIMAHUE SpA, RUT N° 76.377.315-9, TITULAR DERECHO APROVECHAMIENTO CONSUNTIVO, AGUAS SUPERFICIALES Y CORRIENTES, EXTRAIDOS GRAVITACIONALMENTE RIBERA DERECHA RIO RAPEL, COORDENADAS UTM (M) NORTE: 6.240.600 Y ESTE: 249.200, DATUM 1956, PROVINCIA SAN ANTONIO, POR CAUDALES EXPRESADOS EN M3/S:

Ejercicio En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Permanente Discontinuo 0 0 0 1,177 1,177 1,177 0 1,177 0 1,177 0 1,177
Eventual Discontinuo 1,177 1,177 1,177 0 0 0 1,177 0 1,177 0 1,177 0

SOLICITA TRASLADO IGUALES CARACTERISTICAS, EJERCICIO Y POR UN CAUDAL DE:

Ejercicio En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Permanente Discontinuo 0 0 0 0,35 0,35 0,35 0 0,35 0 0,35 0 0,35
Eventual Discontinuo 0,35 0,35 0,35 0 0 0 0,35 0 0,35 0 0,35 0

DE DICHO DERECHO CON FINES AGRICOLAS A RIO RAPEL, PROVINCIA CARDENAL CARO, EXTRACCION GRAVITACIONAL Y/O MECANICAMENTE A PUNTO CAPTACION COORDENADAS UTM (M) WGS 84, HUSO 19, NORTE: 6.232.450 Y ESTE: 259.867

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