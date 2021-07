Diputado Macaya celebra aprobación de fuero laboral y descanso compensatorio

*Iniciativa da un reconocimiento a los trabajadores de la salud que “han invertido un esfuerzo sobrehumano en el combate de la pandemia, poniendo en riesgo su salud y su vida, sacrificando su vida familiar, y afectando también su salud mental”.

Su completa satisfacción manifestado el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, tras la aprobación en particular del proyecto de ley que otorga fuero laboral y un descanso compensatorio especial de 14 días a los trabajadores y funcionarios de distintos órganos en materia de salud, durante la vigencia del Estado de Excepción Constitucional y hasta un año después de su última prórroga.

El legislador subrayó que la iniciativa, que ahora debe ser analizada en el Senado, entrega “reconocimiento a los trabajadores de la salud que han invertido un esfuerzo sobrehumano en el combate de la pandemia, poniendo en riesgo su salud y su vida, sacrificando su vida familiar, y afectando también su salud mental”.

“Las discusión en particular de este proyecto, introdujo una mejoras sustancial en su redacción, precisando su contenido para aquellos daños, y no riesgos, directamente derivados de la exposición a la pandemia de COVID-19, comprobándose la relación de causalidad que estaba ausente en la redacción original del proyecto”, recalcó Macaya.

“Uno de los elementos rescatables”, precisó el parlamentario, “es que considerará también como enfermedad profesional de los trabajadores de la salud aquellos trastornos psiquiátricos y físicos ocasionados por el desgaste profesional y los daños psicosociales a los que han estado expuestos, y que guarden directa relación con la situación sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19”.

Por último, Macaya hizo un llamado al Senado a “tramitar con la mayor celeridad posible esta iniciativa, y hacerle mejoras si es necesario, para que los trabajadores de la salud puedan verse beneficiados con este fuero y descanso compensatorio, pues ellos han sido la primera línea de defensa para proteger a nuestra ciudadanía de las desnatadoras consecuencias que este virus ha tenido en la sociedad”.