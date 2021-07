Hospital invita a usuarias a retomar controles de matronería

Actualmente se están entregando las prestaciones normales del área y las horas deben solicitarse en SOME.

Pichilemu, 26 de julio 2021-. Un llamado a las usuarias del Hospital de Pichilemu a retomar sus controles ginecológicos, realizó la matrona Eliana Riquelme, quien destacó que en estos momentos se puede asistir al establecimiento asistencial, adoptando las medidas de precaución necesarias, tal como se asiste a otros servicios, es decir usando la mascarilla, manteniendo la distancia necesaria y lavando frecuentemente las manos.

En ese sentido, indicó que las matronas y matrones están efectuando las prestaciones normales, como son los controles prenatales, ecografías, controles de planificación familiar, controles ginecológicos habituales, la toma de PAP (Papanicolau) e inserción y extracción de dispositivos “siendo este un aspecto de gran importancia que se mantengan los controles de los dispositivos que alguien tenga en su cuerpo, en particular si son intrauterinos”.

Asimismo, explicó que las pacientes se realicen sus exámenes de rutina preventivos “para no aumentar la incidencia y la prevalencia de otro tipo de enfermedades que no son Covid, en particular el PAP no ayuda a prevenir una de las principales causas de muerte en mujeres tanto en Chile, como en el mundo, como es el cáncer cervicouterino”

La matrona agregó que los controles a tiempo ayudan a detectar patologías como alteraciones del cuello del útero por virus de papiloma humano o cambio de posición de algunos dispositivos intrauterinos y para ello se pueden solicitar las horas a SOME, tanto en forma presencial como por teléfono y normalmente se abre la agenda a fines mes “por ejemplo, para el mes de agosto se abrió la agenda el 20 de julio, en que se comenzaron a dar las horas de control”.

Sin embargo, agregó además en caso de alguna patología de urgencia, se puede acudir todos los días en la mañana “excepto el último día del mes, pues se entregan horas de atención espontáneas, que se piden a las 8 de la mañana en el SOME y se atienden en el mismo día, en el box 2 de maternidad”.