domingo, noviembre 28, 2021
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EXTRACTO. SOCIEDAD INMOBILIARIA TOPOCALMA SPA

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EXTRACTO.
SOCIEDAD INMOBILIARIA TOPOCALMA SPA, EN AUTOS VOLUNTARIOS ROL V-16-2021 DEL JUZGADO DE LETRAS, GARANTIA Y FAMILIA DE LITUECHE, SOLICITA RECTIFICACION DE SUPERFICIE Y ANOTACION MARGINAL DE TITULO DE DOMINIO DE INMUEBLE RURAL, UBICADO EN VALLE DE HIDANGO, COMUNA DE NAVIDAD, PROVINCIA CARDENAL CARO,
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS, INSCRITO A
FOJAS 2155, NÚMERO 1917 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL
CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE LITUECHE AÑO 2020.
INTERESADOS 10 DIAS PARA HACER VALER SUS DERECHOS, DESDE LA FECHA DE ESTA PUBLICACION.
SECRETARIO SUBROGANTE

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