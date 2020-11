Empresarios hoteleros de Pichilemu retoman actividad con apoyo del subsidio al empleo

El Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, se reunió con empresarios locales para conocer su experiencia en relación a este beneficio del Estado y destacó la incorporación de jóvenes y mujeres a la fuerza de trabajo.

A la fecha 1.257 empresas en la Región de O´Higgins se han acogido al beneficio de Subsidio al Empleo, lo que ha permitido la contratación de 5.316 trabajadores.

Como una «chispa para rearmar nuestro negocio» calificó el Nicolas Samson, empresario hotelero de la comuna de Pichilemu en la Región de O’Higgins, el Subsidio al Empleo. Este beneficio le permitió dar trabajo a 7 jóvenes y concretar el retorno de un octavo trabajador que estaba en suspensión de contrato.

Esta experiencia llegaron a conocer el Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, junto a la Seremi de Desarrollo Social y Familia de O’Higgins, Mónica Toro, y el Director regional de Fosis, Juan Ignacio Pino, quienes compartieron con los dueños del Hotel Mar y Vino, y su equipo para ahondar en este incentivo laboral, en el marco de la Ley de Protección del Empleo para resguardar los puestos de trabajo, apoyar a las pymes y reactivar la economía.

«Es clave que trabajadores y empleadores afectados por la pandemia conozcan las ventajas del Subsidio al Empleo, apoyo que ha permitido que Nicolás pueda recuperar su actividad económica, junto a su equipo. Nos alegra ver lo que significa el regreso a las actividades: recuperar la fuente de ingresos en muchos hogares», expresó el Subsecretario Villarreal.

En la ocasión, la autoridad de la Subsecretaría de Servicios Sociales encabezó una reunión de trabajo con los empresarios hoteleros de la comuna costera, que también se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, y además han podido ampliar su dotación.

«Gracias a este beneficio, 7 jóvenes han sido contratadas y un octavo, con suspensión de su contrato, retornó. Una gran noticia, porque estamos avanzando en que jóvenes, mujeres y personas con discapacidad se reincorporen con fuerza al mundo laboral. Así, paso a paso, Chile se recupera», agregó el Subsecretario Villarreal.

Por su parte, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Mónica Toro valoró la reunión junto a diversos empresarios del rubro hotelero, ya que «pudimos conocer sus experiencias y cómo, gracias al Subsidio al Empleo, han podido lentamente salir adelante».

«Sabemos que la pandemia nos ha golpeado fuertemente de forma transversal, viéndose afectados empleadores y los bolsillos de miles de trabajadores del país. Por lo mismo, el que exista este Subsidio permite dar una esperanza para que las familias de nuestra región comiencen a reincorporarse a sus trabajos y a tener más oportunidades laborales».

Estos refuerzos van en línea con la autorización de viajes interregionales con permiso de Comisaría Virtual desde fines de septiembre y la pronta apertura del país al turismo internacional desde el 23 de noviembre.

Para Nicolas Samson, este beneficio «ha sido vital», ya que abrió su hotel casi a inicio de octubre sólo los fines de semana. El empresario relató que “iba a subarrendar mi cafetería, porque no me veía partiendo nuevamente todo de cero. Ahí fue cuando supe lo del Subsidio al Empleo y me dije ‘ok, es un oxígeno que nos llega’ y me permitió volver a rearmar el proyecto. De dos personas pasamos a nueve, que llegaron hace menos de 10 días. Este Subsidio hasta marzo nos dará un empuje para despegar para el futuro de este proyecto», manifestó.

A la fecha 1.257 empresas en la Región de O´Higgins se han acogido al beneficio de Subsidio al Empleo, lo que ha permitido la contratación de 5.316 trabajadores y el retorno de la suspensión de otros 828.

Visita del Subsecretario de Servicios Sociales

Dentro de la agenda de la jornada, la autoridad del nivel central del Ministerio de Desarrollo Social y Familia conoció el avance de las obras en la construcción de una nueva sala de procesos de la cooperativa El Arco, agrupación local dedicada a la recolección de algas que le relató la experiencia como usuarios de los programas de apoyo al micro emprendimiento.

“Ese es el espíritu emprendedor y comunitario que como Gobierno queremos seguir fomentando a través de FOSIS de la región, con el fin de mejorar la calidad de vida de muchas familias, aportando al desarrollo, y rescatando y manteniendo tradiciones como lo son la cosecha y recolección de algas marinas de este conocido borde costero”, explicó Villarreal.

Con el apoyo de FOSIS -a través del Programa Yo Emprendo Grupal- y del Municipio de Pichilemu, esta agrupación ha mejorado sus procesos de cosecha, recolección y venta de sus productos y se encuentra proyectando una nueva fase para el procesamiento del material marino que les permita comercializar sus productos a mayor tamaño y con actores de mayor relevancia.