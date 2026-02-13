Diario Expreso de la Costa, fundado el año 2000 en Pichilemu, es un medio de comunicación digital con cobertura provincial y regional, comprometido con informar de manera oportuna, veraz y responsable a la comunidad.

Desde nuestros inicios hemos acompañado el crecimiento de la comuna, la provincia de Cardenal Caro y la Región de O’Higgins, siendo testigos y relatores de los hechos que marcan la vida social, cultural, política, deportiva y económica del territorio.

Nuestro trabajo se basa en un periodismo cercano, independiente y con profundo sentido local, dando voz a la comunidad y visibilizando tanto los grandes acontecimientos como las historias que construyen identidad.