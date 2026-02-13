Nosotros

Diario Expreso de la Costa, fundado el año 2000 en Pichilemu, es un medio de comunicación digital con cobertura provincial y regional, comprometido con informar de manera oportuna, veraz y responsable a la comunidad.

Desde nuestros inicios hemos acompañado el crecimiento de la comuna, la provincia de Cardenal Caro y la Región de O’Higgins, siendo testigos y relatores de los hechos que marcan la vida social, cultural, política, deportiva y económica del territorio.

Nuestro trabajo se basa en un periodismo cercano, independiente y con profundo sentido local, dando voz a la comunidad y visibilizando tanto los grandes acontecimientos como las historias que construyen identidad.

Misión

Informar con rigor, objetividad y compromiso social, entregando contenidos confiables y oportunos que reflejen la realidad de Pichilemu, la provincia de Cardenal Caro y la Región de O’Higgins.

Ser un puente entre las instituciones y la ciudadanía, promoviendo la transparencia, la participación y el fortalecimiento de la identidad territorial.

Visión

Consolidar a Diario Expreso de la Costa como el medio digital de referencia en la provincia y la región, reconocido por su credibilidad, cercanía y responsabilidad informativa.

Aspiramos a continuar creciendo junto a nuestra comunidad, incorporando nuevas plataformas y formatos digitales, manteniendo siempre como eje central el servicio público, la independencia editorial y el compromiso con la verdad.


 

