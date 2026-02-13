SEMANA PICHILEMINA 2026
Gran noticia para Pichilemu:
Nuevo acceso a exámenes médicos con Fonasa Nivel 1

Voraz incendio estructural afecta tres viviendas en pleno centro de Pichilemu
La emergencia dejó una vivienda con daño total

Alcalde de Pichilemu coordina con SENAPRED actualización de planes ante riesgo de tsunami
Este ajuste obliga a revisar y redefinir las actuales zonas de riesgo,

LA ÓPTICA DE PICHILEMU
ÓPTICA Y CENTRO DE CONTACTOLOGÍA PICHILEMU

Entregan Kits de Habilitación de Espacios Infantiles
Entregan Kits de Habilitación de Espacios Infantiles

A centros de Salud de Cardenal Caro

