Fecha: 12-02-2026 | Autor: FELIX CALDERON VARGAS

Promete música, humor y tradición para todos los gustos

Pichilemu se prepara para vivir una nueva versión de una de sus celebraciones más esperadas del verano. La Semana Pichilemina 2026, organizada por la Municipalidad, llega con una potente y atractiva parrilla artística, pensada para públicos de todas las edades y gustos musicales.

Entre los artistas nacionales confirmados destacan La Descendencia Chilena, Los Jaivas, el cantante urbano Sinaka, Noche de Brujas y, en el ámbito del humor, el reconocido comediante Dino Gordillo, quienes prometen noches llenas de música, alegría y entretención para vecinos y visitantes.

El productor general del evento, Francisco Arenas Hernández, sobre las expectativas para este año, señaló a El Expreso de la Costa que “Lo más importante que Pichilemu siga estando a la altura de los grandes eventos de la región, considerando que somos el balneario más importante y por ende siempre pensando en el turismo”

-Y con artistas para todos los gustos

“Así es, variado en estilos musicales y relevantes a nivel País”

El evento también pondrá en valor el talento local con la participación de destacados elencos y artistas de la comuna, como BAFOP, BALLARE Academia de Baile, Oceaan Danza Estudio, la Agrupación Folclórica Renacer de la Costa y el Charro Astudillo, reforzando el sello cultural e identitario de esta tradicional celebración.

La Semana Pichilemina 2026 se desarrollará entre los días 19 y 22 de febrero, en la explanada de la Plaza Arturo Prat, consolidándose una vez más como un panorama imperdible del verano en la capital del surf.