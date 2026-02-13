Presidente (s) de la Corte de Rancagua aborda con directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil funcionamiento del organismo en la región
Fecha: 12-02-2026 | Autor: FÉLIX CALDERÓN VARGAS
El presidente (s) de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro Ricardo Pairicán, sostuvo una reunión de coordinación con las autoridades nacionales y regionales del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, cuyo funcionamiento comenzó en la Región de O’Higgins el pasado 13 de enero.
La implementación del Servicio de Reinserción, que sustituye al Sename en la tarea de administrar las medidas y sanciones frente a los delitos cometidos por adolescentes, tiene un enfoque centrado en la intervención, con un modelo y soporte adecuados para trabajar con jóvenes que han infringido la ley.
En la actividad participó el presidente (s) del tribunal de alzada, el seremi de Justicia y Derecho Humanos, Eduardo Marchant; la directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez; el director regional del organismo, Óscar Molina; y administrador de la Corte de Rancagua, Juan Gómez. Analizaron el funcionamiento y puesta en marcha de este nuevo organismo, el trabajo que llevarán adelante en los tribunales de la jurisdicción, entre otros temas relacionados con la intervención de adolescentes infractores de ley.
Posteriormente, el presidente (s) de la Corte de Apelaciones de Rancagua asistió a la ceremonia que daba el inicio de la puesta en marcha del organismo y recorrió las oficinas del servicio en el edificio “Sector Justicia”, el que está ubicado en la comuna y alberga diferentes servicios como la Defensoría, el Registro Civil, Gendarmería, la Corporación de Asistencia Judicial, entre otros.
“Esta reunión estuvo enfocada en analizar la puesta en marcha del organismo, proyectar el funcionamiento en la región y su relación con los tribunales de la jurisdicción. Esta nueva normativa es un cambio relevante que va en pos del acompañamiento y reinserción de los adolescentes infractores de ley a través de procesos de intervención integral que abordan diversas materias”, señaló el presidente (s) del tribunal de alzada, Ricardo Pairicán.
La directora nacional del servicio, Rocío Faúndez, señaló que en la instancia “presentamos las principales innovaciones y reflexionar sobre esta reforma que aparte de crear un nuevo servicio, mandata la especialización de todo el circuito de justicia: Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y la judicatura. Ahora tenemos salas preferentes y especializadas, además de una formación en común para poder incorporar elementos de criminología del desarrollo y hacer determinaciones de penas que sean cada vez lo más idóneas al caso particular de cada joven”.
“Estamos enormemente agradecidos por esta instancia porque nos sirve para coordinar distintas acciones y actividades que tener sacar por delante con la instalación del servicio en la región. Esta transición ha sido adecuada y tenemos equipos especializados que lideran temas nuevos como los informes técnicos y la mediación penal juvenil”, señaló el director regional del organismo, Óscar Molina.
