Susana Pinto González es designada Delegada Presidencial Regional de O’Higgins
Fecha: 12-02-2026 | Autor: FELIX CALDERÓN VARGAS
Nueva autoridad regional tiene amplia trayectoria en el ámbito de la gestión y la administración
El Presidente electo, José Antonio Kast, designó a Susana Pinto González (51) como Delegada Presidencial Regional de la Región de O’Higgins, cargo que asumirá junto al inicio del nuevo gobierno.
Pinto González es Ingeniera en Administración de Empresas y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), contando con una trayectoria vinculada al ámbito de la gestión y la administración, lo que fue considerado clave para asumir el desafío de representar al Ejecutivo en la región.
Desde la Presidencia se destacó que este nombramiento busca fortalecer la coordinación del gobierno central con las autoridades locales, avanzar en materias de seguridad, desarrollo regional y una gestión eficiente del Estado en el territorio.
La nueva Delegada Presidencial Regional tendrá la misión de articular el trabajo de los servicios públicos, resguardar el orden público y representar al Presidente de la República en la Región de O’Higgins, en un contexto marcado por importantes desafíos sociales y económicos.
