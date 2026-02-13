Histórico doble triunfo pichilemino en el “Punta de Lobos Pro”: Vargas y Escobar campeones en Open

Fecha: 12-02-2026 | Autor: FÉLIX CALDERÓN VARGAS

Una jornada memorable para el surf local se vivió en el torneo “Punta de Lobos Pro”, donde los pichileminos Nicolás Vargas y Natalia Escobar se consagraron campeones en la categoría Open, reafirmando el alto nivel competitivo de los exponentes de la comuna.

En el exigente escenario de Punta de Lobos, reconocido a nivel nacional e internacional por la calidad de sus olas, Nicolás Vargas logró imponerse con sólidas maniobras, excelente selección de olas y consistencia en cada batería, quedándose con el primer lugar en varones.

El podio masculino fue completado por destacados surfistas: el segundo lugar fue para Roberto Araki, representante de Rapa Nui; el tercer puesto quedó en manos del pichilemino Jano Fuenzalida; mientras que el cuarto lugar lo obtuvo Matías Veloz, de solo 26 años, quien también demostró gran nivel durante la competencia.

En tanto, en la categoría Open femenina, Natalia Escobar brilló con un sólido desempeño que le permitió liderar su serie y quedarse con el primer lugar, consolidándose como una de las principales figuras del certamen.

El doble triunfo pichilemino fue ampliamente celebrado por la comunidad surfista y vecinos de la comuna, reafirmando a Pichilemu como la capital del surf en Chile y semillero permanente de talentos que continúan dejando en alto el nombre del territorio en competencias de alto nivel.



