Histórico doble triunfo pichilemino en el “Punta de Lobos Pro”: Vargas y Escobar campeones en Open
Fecha: 12-02-2026 | Autor: FÉLIX CALDERÓN VARGAS
Una jornada memorable para el surf local se vivió en el torneo “Punta de Lobos Pro”, donde los pichileminos Nicolás Vargas y Natalia Escobar se consagraron campeones en la categoría Open, reafirmando el alto nivel competitivo de los exponentes de la comuna.
En el exigente escenario de Punta de Lobos, reconocido a nivel nacional e internacional por la calidad de sus olas, Nicolás Vargas logró imponerse con sólidas maniobras, excelente selección de olas y consistencia en cada batería, quedándose con el primer lugar en varones.
El podio masculino fue completado por destacados surfistas: el segundo lugar fue para Roberto Araki, representante de Rapa Nui; el tercer puesto quedó en manos del pichilemino Jano Fuenzalida; mientras que el cuarto lugar lo obtuvo Matías Veloz, de solo 26 años, quien también demostró gran nivel durante la competencia.
En tanto, en la categoría Open femenina, Natalia Escobar brilló con un sólido desempeño que le permitió liderar su serie y quedarse con el primer lugar, consolidándose como una de las principales figuras del certamen.
El doble triunfo pichilemino fue ampliamente celebrado por la comunidad surfista y vecinos de la comuna, reafirmando a Pichilemu como la capital del surf en Chile y semillero permanente de talentos que continúan dejando en alto el nombre del territorio en competencias de alto nivel.
Recientes
PUBLICACIÓN LEGAL
12-02-2026
PUBLICACIONES LEGALES EN PICHILEMU Y LA PROVINCIA CARDENAL CAROVer Más
SEMANA PICHILEMINA 2026
12-02-2026
SEMANA PICHILEMINA 2026Ver Más
Susana Pinto González es designada Delegada Presidencial Regional de O’Higgins
12-02-2026
Nueva autoridad regional tiene amplia trayectoria en el ámbito de la gestión y la administraciónVer Más
Fondos Cultura destinará $1.400 millones para proyectos en O’Higgins
12-02-2026
Destacan iniciativas en infraestructura cultural, fomento lector y creación artística. En tanto, tres organizaciones recibirán fondos para sus planes de gestión.Ver Más
Histórico doble triunfo pichilemino en el “Punta de Lobos Pro”: Vargas y Escobar campeones en Open
12-02-2026Ver Más
Sernatur y Armada refuerzan fiscalización de turismo aventura en Pichilemu
12-02-2026
* La acción se enmarca en la Ley de Turismo y el trabajo colaborativo entre ambas instituciones.Ver Más
Presidente (s) de la Corte de Rancagua aborda con directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil funcionamiento del organismo en la región
12-02-2026Ver Más
Autoridades realizan visita técnica a accesos de playa
12-02-2026
Con el objetivo de verificar en terreno la situación de los accesos a playas en la comuna, autoridades provinciales y regionales realizaron una visita técnica en distintos puntos del borde costero de Pichilemu.Ver Más
Gran noticia para Pichilemu:
26-01-2026
Nuevo acceso a exámenes médicos con Fonasa Nivel 1Ver Más
PUBLICACIÓN LEGAL
13-02-2026
PUBLICACIONES LEGALES EN PICHILEMU Y LA PROVINCIA CARDENAL CAROVer Más
Voraz incendio estructural afecta tres viviendas en pleno centro de Pichilemu
13-02-2026
La emergencia dejó una vivienda con daño totalVer Más
Alcalde de Pichilemu coordina con SENAPRED actualización de planes ante riesgo de tsunami
13-02-2026
Este ajuste obliga a revisar y redefinir las actuales zonas de riesgo,Ver Más
LA ÓPTICA DE PICHILEMU
13-02-2026
ÓPTICA Y CENTRO DE CONTACTOLOGÍA PICHILEMUVer Más
PUBLICACIÓN LEGAL
14-02-2026
PUBLICACIONES LEGALES EN PICHILEMU Y LA PROVINCIA CARDENAL CAROVer Más
Entregan Kits de Habilitación de Espacios Infantiles
15-02-2026
A centros de Salud de Cardenal CaroVer Más