Fondos Cultura destinará $1.400 millones para proyectos en O’Higgins
Fecha: 12-02-2026 | Autor: FÉLIX CALDERÓN VARGAS
Destacan iniciativas en infraestructura cultural, fomento lector y creación artística. En tanto, tres organizaciones recibirán fondos para sus planes de gestión.
Un total de $1.409.735.543 millones destinará este año el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de Fondos Cultura, a 101 proyectos en diversas disciplinas artísticas para el desarrollo cultural en la región de O’Higgins.
El seremi de las Culturas, Cristo Cucumides Litin, destacó la inversión, señalando que “estamos muy contentos con la entrega de estos importantes recursos a artistas y gestores que han presentado propuestas muy interesantes en diferentes disciplinas de las artes, las culturas e iniciativas para el fortalecimiento de la identidad cultural. Nuestro compromiso siempre estará con las comunidades artísticas y también con aquellas propuestas que fortalezcan el desarrollo cultural, a través de proyectos de formación lectora, apoyo a la infraestructura cultural, así como iniciativas que promuevan el acceso de la comunidad a las artes”.
Este año, el Fondart Regional seleccionó 26 iniciativas por $365.556.747 millones, en tanto, Fondart Nacional destinó $71.452.665 millones para un total de 4 proyectos.
En el caso del Fondo del Libro y la lectura, 21 proyectos fueron elegidos con un financiamiento de $207.308.025 millones. Mientras que en el Fondo de Artes Escénicas fueron beneficiadas 12 iniciativas con una inversión de $197.831.695. Para el Fondo de la Música, el sector alcanzó los $85.273.741 millones de inversión para 6 propuestas artísticas; en tanto, el Fondo Audiovisual entregará $176.062.644 millones a 9 iniciativas.
Un aumento considerable se registró en la entrega de Becas Chile Crea de Fondos Cultura, que este año financiará a 20 gestores y artistas por un total de $156.270.026 millones, para apoyar estudios de perfeccionamiento en áreas como diseño, cine, performance, música y literatura. Por otro lado, tres organizaciones recibirán apoyo para sus planes de gestión a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC): Agrupación Cultural Teatro Impronta ($50.000.000); y Centro Cultural Comunitario Aukan ($49.980.000); y Ecoescuela Artística Itinerante Kalfumalén ($50.000.000).
Fondart Regional y Nacional
Entre los proyectos de Fondart Regional, en línea Creación artística, destaca la escultura en homenaje al escritor rancagüino Óscar Castro Zúñiga ($24.908.850); mientras que, en Culturas regionales, encontramos la iniciativa “Cartografías Vivas: Mujeres y oficios patrimoniales de la región de O’Higgins” ($14.937.256); “Creando urdidumbre intergeneracional: Rescate de saberes tradicionales en torno a la lana de oveja” ($12.411.158); y “Guía ilustrada del patrimonio campesino para el turismo cultural de los valles de Taguatagua y Almahue” ($15.000.000).
En Actividades formativas, destaca el Taller de murales para escuelas públicas del sector urbano y rural de Pichilemu ($12.976.538).
Mientras que Fondart Nacional financiará el proyecto de artes de la visualidad “Prácticas artísticas colaborativas desde la escuela: aportes y desafíos para expandir las artes en el territorio” ($16.667.958), correspondiente a la línea Investigación; al igual que “Construcción y negación del paisaje chileno (1800–1840): mirada ilustrada y discurso viajero” ($9.440.150); y “Movilidades queer: trayectorias disidentes en la ciudad cotidiana” ($16.900.851). En línea Organización, destaca el Encuentro de orfebres Metales livianos ($28.443.706).
Fondo Audiovisual
El Fondo Audiovisual destinará recursos para las producciones audiovisuales “Observaciones de una vista perdida” ($20.000.000); “La noche empieza a mediodía” ($61.050.844); y el desarrollo de los guiones para las ficciones “Mundo Mítico” ($8.000.000); “Si esto es un militar” ($8.000.000); y Andrés Tricahue ($8.000.000). En línea Investigación, se financiará el proyecto “Noticieros cinematográficos chilenos: relatos socio-culturales entre el cine documental y los medios masivos” ($15.011.800).
Fondo de la Música
En esta cartera, destaca el proyecto para la Implementación y mejoramiento de la Sala de Música Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga ($14.536.111); Fortalecimiento de RoomStudios: infraestructura y equipamiento para la profesionalización de la música en la Región de O´Higgins ($24.000.000). En línea Música en vivo y ferias, se selección el Natural Fest ($21.872.770); mientras que, en Coros y orquestas, se realizará el proyecto “Desarrollando el Canto Coral Intergeneracional en la Región de O'Higgins” ($9.998.696)
Fondo Artes Escénicas
El Fondo de Artes Escénicas financiará la creación del montaje lambe lambe “Un Viaje Íntimo al Universo de Gabriela Mistral” ($7.126.826); "El animal que habita en mi" de Cía. Teatro Feral ($27.519.326); Chilepop: la última generación análoga de Teatro Impronta. ($28.800.000); y Ópera. El Elixir de Amor ($34.917.644). En línea Festivales, se adjudicó el Encuentro de Circo y Niñez 2026 de Circo Guanábana ($30.000.000); y el Preuniversitario Teatral de Colectivo Territorio Invisible ($5.427.129), correspondiente a Programas formativos.
Fondo del Libro
En fomento a la creación y la lectura se seleccionaron los proyectos: Taller de dramaturgia: escritura y análisis ($6.673.724); el libro Animales heridos ($5.000.000); Cultivando Lectura en Panquehue ($5.795.802); y lecturitas de Fundación Cambalache ($13.005.221); Taller de Escritura Creativa y Ensamble Musical para estudiantes de Quinta de Tilcoco ($12.866.800). En línea Mejoramiento de espacios de lectura, se seleccionó el proyecto Bibliomóvil de Chépica ($30.000.000); y Infraestructura infantil y comunitaria en la Biblioteca Municipal #251 de Rancagua ($29.926.090).
.
Recientes
PUBLICACIÓN LEGAL
12-02-2026
PUBLICACIONES LEGALES EN PICHILEMU Y LA PROVINCIA CARDENAL CAROVer Más
SEMANA PICHILEMINA 2026
12-02-2026
SEMANA PICHILEMINA 2026Ver Más
Susana Pinto González es designada Delegada Presidencial Regional de O’Higgins
12-02-2026
Nueva autoridad regional tiene amplia trayectoria en el ámbito de la gestión y la administraciónVer Más
Fondos Cultura destinará $1.400 millones para proyectos en O’Higgins
12-02-2026
Destacan iniciativas en infraestructura cultural, fomento lector y creación artística. En tanto, tres organizaciones recibirán fondos para sus planes de gestión.Ver Más
Histórico doble triunfo pichilemino en el “Punta de Lobos Pro”: Vargas y Escobar campeones en Open
12-02-2026Ver Más
Sernatur y Armada refuerzan fiscalización de turismo aventura en Pichilemu
12-02-2026
* La acción se enmarca en la Ley de Turismo y el trabajo colaborativo entre ambas instituciones.Ver Más
Presidente (s) de la Corte de Rancagua aborda con directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil funcionamiento del organismo en la región
12-02-2026Ver Más
Autoridades realizan visita técnica a accesos de playa
12-02-2026
Con el objetivo de verificar en terreno la situación de los accesos a playas en la comuna, autoridades provinciales y regionales realizaron una visita técnica en distintos puntos del borde costero de Pichilemu.Ver Más
Gran noticia para Pichilemu:
26-01-2026
Nuevo acceso a exámenes médicos con Fonasa Nivel 1Ver Más
PUBLICACIÓN LEGAL
13-02-2026
PUBLICACIONES LEGALES EN PICHILEMU Y LA PROVINCIA CARDENAL CAROVer Más
Voraz incendio estructural afecta tres viviendas en pleno centro de Pichilemu
13-02-2026
La emergencia dejó una vivienda con daño totalVer Más
Alcalde de Pichilemu coordina con SENAPRED actualización de planes ante riesgo de tsunami
13-02-2026
Este ajuste obliga a revisar y redefinir las actuales zonas de riesgo,Ver Más
LA ÓPTICA DE PICHILEMU
13-02-2026
ÓPTICA Y CENTRO DE CONTACTOLOGÍA PICHILEMUVer Más
PUBLICACIÓN LEGAL
14-02-2026
PUBLICACIONES LEGALES EN PICHILEMU Y LA PROVINCIA CARDENAL CAROVer Más
Entregan Kits de Habilitación de Espacios Infantiles
15-02-2026
A centros de Salud de Cardenal CaroVer Más