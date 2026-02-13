Fondos Cultura destinará $1.400 millones para proyectos en O’Higgins

Fecha: 12-02-2026 | Autor: FÉLIX CALDERÓN VARGAS

Un total de $1.409.735.543 millones destinará este año el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de Fondos Cultura, a 101 proyectos en diversas disciplinas artísticas para el desarrollo cultural en la región de O’Higgins.

El seremi de las Culturas, Cristo Cucumides Litin, destacó la inversión, señalando que “estamos muy contentos con la entrega de estos importantes recursos a artistas y gestores que han presentado propuestas muy interesantes en diferentes disciplinas de las artes, las culturas e iniciativas para el fortalecimiento de la identidad cultural. Nuestro compromiso siempre estará con las comunidades artísticas y también con aquellas propuestas que fortalezcan el desarrollo cultural, a través de proyectos de formación lectora, apoyo a la infraestructura cultural, así como iniciativas que promuevan el acceso de la comunidad a las artes”.

Este año, el Fondart Regional seleccionó 26 iniciativas por $365.556.747 millones, en tanto, Fondart Nacional destinó $71.452.665 millones para un total de 4 proyectos.

En el caso del Fondo del Libro y la lectura, 21 proyectos fueron elegidos con un financiamiento de $207.308.025 millones. Mientras que en el Fondo de Artes Escénicas fueron beneficiadas 12 iniciativas con una inversión de $197.831.695. Para el Fondo de la Música, el sector alcanzó los $85.273.741 millones de inversión para 6 propuestas artísticas; en tanto, el Fondo Audiovisual entregará $176.062.644 millones a 9 iniciativas.

Un aumento considerable se registró en la entrega de Becas Chile Crea de Fondos Cultura, que este año financiará a 20 gestores y artistas por un total de $156.270.026 millones, para apoyar estudios de perfeccionamiento en áreas como diseño, cine, performance, música y literatura. Por otro lado, tres organizaciones recibirán apoyo para sus planes de gestión a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC): Agrupación Cultural Teatro Impronta ($50.000.000); y Centro Cultural Comunitario Aukan ($49.980.000); y Ecoescuela Artística Itinerante Kalfumalén ($50.000.000).

Fondart Regional y Nacional

Entre los proyectos de Fondart Regional, en línea Creación artística, destaca la escultura en homenaje al escritor rancagüino Óscar Castro Zúñiga ($24.908.850); mientras que, en Culturas regionales, encontramos la iniciativa “Cartografías Vivas: Mujeres y oficios patrimoniales de la región de O’Higgins” ($14.937.256); “Creando urdidumbre intergeneracional: Rescate de saberes tradicionales en torno a la lana de oveja” ($12.411.158); y “Guía ilustrada del patrimonio campesino para el turismo cultural de los valles de Taguatagua y Almahue” ($15.000.000).

En Actividades formativas, destaca el Taller de murales para escuelas públicas del sector urbano y rural de Pichilemu ($12.976.538).

Mientras que Fondart Nacional financiará el proyecto de artes de la visualidad “Prácticas artísticas colaborativas desde la escuela: aportes y desafíos para expandir las artes en el territorio” ($16.667.958), correspondiente a la línea Investigación; al igual que “Construcción y negación del paisaje chileno (1800–1840): mirada ilustrada y discurso viajero” ($9.440.150); y “Movilidades queer: trayectorias disidentes en la ciudad cotidiana” ($16.900.851). En línea Organización, destaca el Encuentro de orfebres Metales livianos ($28.443.706).

Fondo Audiovisual

El Fondo Audiovisual destinará recursos para las producciones audiovisuales “Observaciones de una vista perdida” ($20.000.000); “La noche empieza a mediodía” ($61.050.844); y el desarrollo de los guiones para las ficciones “Mundo Mítico” ($8.000.000); “Si esto es un militar” ($8.000.000); y Andrés Tricahue ($8.000.000). En línea Investigación, se financiará el proyecto “Noticieros cinematográficos chilenos: relatos socio-culturales entre el cine documental y los medios masivos” ($15.011.800).

Fondo de la Música

En esta cartera, destaca el proyecto para la Implementación y mejoramiento de la Sala de Música Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga ($14.536.111); Fortalecimiento de RoomStudios: infraestructura y equipamiento para la profesionalización de la música en la Región de O´Higgins ($24.000.000). En línea Música en vivo y ferias, se selección el Natural Fest ($21.872.770); mientras que, en Coros y orquestas, se realizará el proyecto “Desarrollando el Canto Coral Intergeneracional en la Región de O'Higgins” ($9.998.696)

Fondo Artes Escénicas

El Fondo de Artes Escénicas financiará la creación del montaje lambe lambe “Un Viaje Íntimo al Universo de Gabriela Mistral” ($7.126.826); "El animal que habita en mi" de Cía. Teatro Feral ($27.519.326); Chilepop: la última generación análoga de Teatro Impronta. ($28.800.000); y Ópera. El Elixir de Amor ($34.917.644). En línea Festivales, se adjudicó el Encuentro de Circo y Niñez 2026 de Circo Guanábana ($30.000.000); y el Preuniversitario Teatral de Colectivo Territorio Invisible ($5.427.129), correspondiente a Programas formativos.

Fondo del Libro

En fomento a la creación y la lectura se seleccionaron los proyectos: Taller de dramaturgia: escritura y análisis ($6.673.724); el libro Animales heridos ($5.000.000); Cultivando Lectura en Panquehue ($5.795.802); y lecturitas de Fundación Cambalache ($13.005.221); Taller de Escritura Creativa y Ensamble Musical para estudiantes de Quinta de Tilcoco ($12.866.800). En línea Mejoramiento de espacios de lectura, se seleccionó el proyecto Bibliomóvil de Chépica ($30.000.000); y Infraestructura infantil y comunitaria en la Biblioteca Municipal #251 de Rancagua ($29.926.090).

