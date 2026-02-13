PUBLICACIÓN LEGAL
Fecha: 12-02-2026 | Autor: FELIX CALDERON VARGAS
PUBLICACIONES LEGALES EN PICHILEMU Y LA PROVINCIA CARDENAL CARO
PUBLICACIÓN LEGAL: Juzgado de Letras y Garantía de Litueche
Jueves 12 de Febrero de 2026 (Primera Publicación)
SEMANA PICHILEMINA 2026
12-02-2026
SEMANA PICHILEMINA 2026
Susana Pinto González es designada Delegada Presidencial Regional de O’Higgins
12-02-2026
Nueva autoridad regional tiene amplia trayectoria en el ámbito de la gestión y la administración
Fondos Cultura destinará $1.400 millones para proyectos en O’Higgins
12-02-2026
Destacan iniciativas en infraestructura cultural, fomento lector y creación artística. En tanto, tres organizaciones recibirán fondos para sus planes de gestión.
Histórico doble triunfo pichilemino en el “Punta de Lobos Pro”: Vargas y Escobar campeones en Open
12-02-2026Ver Más
Sernatur y Armada refuerzan fiscalización de turismo aventura en Pichilemu
12-02-2026
* La acción se enmarca en la Ley de Turismo y el trabajo colaborativo entre ambas instituciones.
Presidente (s) de la Corte de Rancagua aborda con directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil funcionamiento del organismo en la región
12-02-2026Ver Más
Autoridades realizan visita técnica a accesos de playa
12-02-2026
Con el objetivo de verificar en terreno la situación de los accesos a playas en la comuna, autoridades provinciales y regionales realizaron una visita técnica en distintos puntos del borde costero de Pichilemu.
Gran noticia para Pichilemu:
26-01-2026
Nuevo acceso a exámenes médicos con Fonasa Nivel 1
Voraz incendio estructural afecta tres viviendas en pleno centro de Pichilemu
13-02-2026
La emergencia dejó una vivienda con daño total
Alcalde de Pichilemu coordina con SENAPRED actualización de planes ante riesgo de tsunami
13-02-2026
Este ajuste obliga a revisar y redefinir las actuales zonas de riesgo,
LA ÓPTICA DE PICHILEMU
13-02-2026
ÓPTICA Y CENTRO DE CONTACTOLOGÍA PICHILEMU
Entregan Kits de Habilitación de Espacios Infantiles
15-02-2026
A centros de Salud de Cardenal Caro