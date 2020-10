ROBERTO CORDOVA:“El Partido Socialista en el cual yo milito, tomó la decisión política de inscribirme como candidato”

ROBERTO CÓRDOVA CARREÑO DESPEJA LAS DUDAS SOBRE SU CANDIDATURA A LA REELECCIÓN, EN ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL DIARIO “EL EXPRESO DE LA COSTA

No han sido pocas las especulaciones y teorías, algunas de tipo jurídica, que se han tejido en torno a la opción de presentarse a una nueva reelección a la alcaldía de Pichilemu del actual Edil Roberto Córdova Carreño, tras la promulgación en el mes de julio pasado, de la Ley que limita esa posibilidad a las autoridades elegidas por la ciudadanía.

El actual jefe comunal lleva poco más de 10 años en el cargo, el cual asumió el año 2009 siendo elegido por los miembros del Concejo Municipal, luego de la destitución del Alcalde de la época Marcelo Cabrera. Posteriormente, Córdova fue elegido por una amplia mayoría en las elecciones municipales del 2012 y reelegido el año 2016.

Para despejar dudas, y conocer en qué está su posible o no candidatura, estas son sus impresiones que entregó en entrevista exclusiva a “El Expreso de la Costa”.

– Alcalde, ¿en qué situación se encuentra su candidatura a una nueva reelección en abril 2021?

-Como es de público conocimiento al momento de aprobarse la ley que fija el límite a las reelecciones, como también al momento de su promulgación, creo haber sido uno de los primeros alcaldes en reaccionar aceptando lo que los parlamentarios habían aprobado. Sin embargo, al pasar los días me llamaron del PS, para plantearme algunas dudas que existían en relación a la forma en que yo había accedido al cargo de alcalde y en cuanto al tiempo que llevaba en él. En esa oportunidad el Presidente Regional, me dijo en que si yo estaba de acuerdo, él pediría un informe en derecho al equipo jurídico del nivel central, fue así como en reunión con el Secretario Nacional del PS Andrés Santander; Gabriel Osorio abogado constitucionalista; y el Pdte Regional Oscar Ávila, me informaron que el partido tiene la convicción jurídica de que la ley no me afecta, dado que la ley estableció «que los alcaldes serán elegidos por sufragio universal de conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades» y en el caso de Pichilemu, el actual alcalde fue elegido por acuerdo del Concejo Municipal. Dicho lo anterior, el Partido Socialista en el cual yo milito, tomó la decisión política de inscribirme como candidato para participar de las elecciones de abril del año 2021.

– ¿Tiene certeza de ello?



– Yo la única certeza que tenía cuando se promulgó la ley, era que no podía ser candidato, pero al leer la redacción de la reforma constitucional, y luego de los informes en derecho que recibí, claramente la puerta quedó abierta.

– En el mes de mayo, tras la aprobación en el congreso de la ley que limita la reelección de autoridades y luego después que el gobierno promulgara la ley en el mes de julio, usted se despidió en ambas oportunidades por las redes sociales del sillón de la alcaldía. ¿No fue esa una reacción apresurada?





– Tal como lo dije anteriormente, publiqué lo que me pareció pertinente en ese momento, que aceptaba lo que determinaba la nueva ley, y a la luz de los antecedentes legales con los que contamos, hoy puede verse como una reacción apresurada.

– ¿Ante ese escenario fue verdad que usted estaba levantando como candidato al Jefe del Departamento de Salud Municipal como su sucesor?





– La verdad es que el Jefe del Dpto de Salud, por su destacada trayectoria profesional y social en nuestra comuna, no necesita muchas presentaciones ni tampoco que un alcalde lo levante. Él es tremendamente querido y reconocido en Pichilemu, y en cada una de las localidades del sector rural, además por la atención de niños y adultos mayores que desarrolla como profesional de la salud es conocido por toda la gente, y si él decidiera ser candidato con gusto lo apoyaría.

– ¿En algún momento se sintió o no apoyado por el partido socialista, su colectividad?





– El PS siempre me ha apoyado, pero es natural que ante la ausencia de liderazgos, aparezcan personas que presenten sus credenciales para tratar de seguir en la senda de lo que hemos hecho en la comuna en estos años. Pero lo relevante en estos procesos electorales es el apoyo de la gente y no basta ser del mismo partido del alcalde, o tener liderazgo al interior del partido, porque un alcalde es y debe representar a todas y todos los habitantes de la comuna y no atrincherarse en un partido determinado.

– ¿Se especuló que en el PS estaban levantando otra candidatura?

– Es sumamente legítimo que los partidos quieran levantar candidatos, lo que importa es que esos candidatos tengan conexión con la ciudadanía y estén en conocimiento de lo que la gente quiere y necesita para crecer en todos los aspectos de la vida de las personas.

PRECANDIDATOS A CONCEJAL

– ¿Qué significa ese listado de 4 precandidatos a Concejal de su partido, que usted publicó en redes sociales?



– Esa fue una publicación que hice para informar acerca de una elección no vinculante del PS en Pichilemu, para que los militantes priorizaran entre 4 personas, quienes querían ellos que fueran los candidatos a concejales.

– ¿Usted privilegiará a alguna de ellas?

– Yo apoyaré a los candidatos que el partido inscriba como tales y también a los candidatos que inscriban los sectores políticos que apoyen nuestra candidatura a alcalde. También debo considerar la lealtad y apoyo que me han demostrado los actuales concejales; es decir, Verónica Ramírez, José Luis Cabrera, Mario Morales, Aldo Polanco, y en su momento Marta Urzúa.

– De ser reelegido nuevamente en abril próximo, podría completar 14 años en la alcaldía, uno de los periodos más extensos de la historia comunal. ¿Por qué debería ser reelegido usted?

– Durante años el municipio se vio como un botín de guerra, lo que llevó a los políticos locales a concentrarse en peleas pequeñas y muchas veces sin argumentos, pero en los últimos años, hemos concentrado nuestros esfuerzos en crecer y desarrollar, construyendo entre todos los pichileminos una comuna más amable, con más servicios y con una mejor calidad de vida para sus habitantes. Sin perjuicio de lo anterior, será la comunidad la que deberá tener una opinión más acabada de nuestro paso por el municipio.

– ¿No habrá primarias en su sector?

Con gusto iría a primarias, pero entiendo que el partido no firmó acuerdo para primarias municipales. En el año 2012 no tuvimos ningún problema para participar de ellas y hoy tampoco lo tenemos.

– Finalmente, ¿podemos decir entonces que estará en la papeleta el 11 de abril?





– Si el partido mantiene la decisión de llevarme de candidato, con mucho agrado participaré en las elecciones, de no ser así, como siempre lo he manifestado, me iré agradecido de Dios, de mi familia, y de la comunidad por haberme permitido el privilegio de ser alcalde de Pichilemu.

– ¿Cómo le gustaría dejar la comuna si lograra cumplir un nuevo periodo al frente del municipio?

– Acá lo que importa es mantener el contacto con la comunidad y abrazar los proyectos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos, en la medida que uno pueda lograr eso, sentirá la satisfacción de la gente, al final del día lo que perseguimos, es la felicidad del ser humano y para esto no hay una receta o un proyecto determinado, es un conjunto de cosas y que por naturaleza humana son muy diversas, por lo que siempre querremos una comunidad más feliz.

LA APLASTANTE VICTORIA DE LA OPCIÓN APRUEBO

– ¿Cuál es su opinión del resultado del pasado plebiscito, donde la opción apruebo superó el 80 % en su comuna?

– El resultado nacional y local me sorprendió gratamente, acá estuvimos por sobre la media nacional, yo creo que es un resultado que da cuenta de la desigualdad social que la gente aprecia, esto no es de la izquierda contra la derecha, que son conceptos que hoy no tienen mucha sintonía con las personas, sino más bien, concuerdo con aquellos que han dicho que esto es de ciudadanos versus las élites.

– ¿De qué forma se puede reflejar ello en la realidad local?

– Creo que se siente, por ejemplo, cuando se habla de desconcentración y descentralización de los centros donde se toman las decisiones que nos afectan como ciudadanos, cómo nos afectan los marcos legales reguladores con las empresas prestadoras de servicios, como el agua potable, la electricidad, internet, entre otras. En ese espacio hay un cúmulo de abusos que sólo no lo ve un 20% de los chilenos. Los vecinos están aburridos de que se abuse de ellos, y creo que han visto que con la elaboración de una nueva constitución, esos derechos pueden quedar protegidos de mejor manera. Sabemos que la constitución no soluciona todos los problemas que las comunidades tienen, pero al menos se abre la posibilidad de vivir en un país mejor.

– ¿Está de acuerdo con la forma que se discute para elegir los constituyentes?

– Creo que ahí debió haberse creado una mejor forma para incluir a los representantes de las organizaciones civiles, pueblos originarios e independientes, pero esperemos que podamos elegir a los que nos den mayores garantías de elaborar una mejor constitución para el país