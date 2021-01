“EL PARTIDO SOCIALISTA TOMO LA DECISIÓN POLITÍCA DE INSCRIBIRME Y ASUMIÓ EL COMPROMISO DE DEFENDER MI CANDIDATURA Y ESO VA A SER ASÍ”

Como ya es sabido, hoy sábado 23 de enero, tal cual estaba previsto en el cronograma de las elecciones municipales del día 11 de abril del presente año, el Servicio Electoral publicó el listado de las candidaturas aceptadas tanto para el cargo de alcalde como para el cargo de concejal. También las candidaturas rechazadas.

En el listado de candidatos a Alcalde figuran 8 postulantes, entre ellos el actual edil Roberto Córdova, que buscará su segunda re-elección en el cargo y cuya candidatura ha sido puesta en entredicho por algunos sectores que sostienen que ya cumplió los 3 periodos, contando el periodo que fue elegido como alcalde titular por los concejales, tras quedar vacante el cargo en septiembre del 2009.

¿Cómo ha recibido esta noticia?

-Con tranquilidad, era una de las opciones y de los resultados que podíamos obtener

– ¿Le ha sorprendido o lo esperaba?

-Como te digo era parte de lo que podía pasar

– ¿Está consciente que sus adversarios políticos buscarán impugnar esta candidatura?

-Estamos muy conscientes de ello, más aun cuando habían asegurado algunos en público y el resto en privado de que el Servel nos rechazaría, pero están en su derecho en hacerlo, cuando el PS se formó la convicción jurídica de que la ley para nuestro caso no nos afecta, sabíamos que a nuestro planteamiento habrá oposición del resto de los interesados, es legítimo que ello ocurra, pero como lo hemos dicho, desde que el PS toma la decisión política de inscribirme como candidato, también se asumió el compromiso de defender la candidatura y eso va a ser así. Mi partido va a defender

¿Qué le dice entonces a quienes sostenían que su candidatura sería rechazada?

-En cuanto a responder a aquellos que han opinado en contrario, no tiene mucho sentido entrar en ese juego, ni yo ni ellos, resolverán sobre el fondo de este tema.

– ¿Qué palabras quisieras dirigir en estos momentos a la comunidad?

-Que mi postulación no obedece a querer «saltarme la fila» sino que persigo que se respete un derecho que la Constitución me dio como ciudadano en la última modificación, cuando se aprueba la ley de reelecciones, y que dice literalmente «que al alcalde se le elegirá por sufragio universal y que podrá reelegirse en dos periodos sucesivos», pero que estoy muy tranquilo si Dios así lo permite, para enfrentar este último proceso eleccionario para ocupar el cargo de alcalde de Pichilemu. Y sincera y eternamente agradecido de todas las muestras de cariño que la gente me ha dado durante este tiempo y en especial el día de hoy. Al margen de lo que pase, soy y seré un eterno agradecido de todas y todos.

Y la gente se preguntará ¿Qué pasa ahora con la candidatura de Cristian Pozo?

-A pesar de tener todas las capacidades y condiciones para desempeñarse como alcalde, y manteniendo su palabra de caballero, hoy ya me dijo que estaba feliz de que yo fuera candidato y que contara con todo su trabajo y apoyo