COVID-19: Confirman 1 nuevo caso en O’Higgins

COVID-19: Confirman 1 nuevo caso e Intendente informó que se trabaja en plan para aumentar infraestructura y capacidad de camas

Cifra oficial ascendió a 14 personas. “El Servicio de Salud tiene un plan de acción nacional, y obviamente con bajada local que se está realizando desde el mes de enero. Nosotros contamos actualmente con mil 180 camas que están siendo redistribuidas. Esperamos aumentar 250 en los próximos días, al tiempo que seguimos trabajando en buscar más lugares para habilitar”, explicó el Intendente Juan Manuel Masferrer.

Este jueves el Intendente Juan Manuel Masferrer informó que en las últimas 24 horas se registró un nuevo caso de COVID-19, elevando a 14 la cifra oficial de personas afectadas en O’Higgins. Asimismo, señaló que la región está desde enero trabajando en un plan para aumentar la infraestructura y capacidad de camas.

Sobre el nuevo caso, Masferrer explicó que “se trata de una mujer de 58 años de la comuna de San Fernando que se realizó el test el día 23 de marzo en el hospital de esa misma comuna. Actualmente se encuentra en cuarentena en su domicilio con buen estado de salud. Es importante decir que esta persona tiene relación con los casos 8 y 5 anteriormente confirmados, por lo que la trazabilidad del contagio está revisada y se han hecho todas las medidas necesarias para mantener la cuarentena”.

PLAN DE INFRAESCTRUCTURA

En términos de infraestructura, el Intendente Masferrer señaló que “el Servicio de Salud tiene un plan de acción nacional, y obviamente con bajada local que se está realizando desde el mes de enero. Nosotros contamos actualmente con mil 180 camas que están siendo redistribuidas. Se ha aumentado el nivel de complejidad en algunas, precisamente para estar preparados para las distintas etapas”.

La primera autoridad regional añadió que “adicionalmente y fuera de eso, estamos trabajando para llegar a un aumento de 250 camas extras, que van a ser instaladas paulatinamente de acuerdo con las etapas de la pandemia y la necesidad que se requiera. En ese sentido, los espacios que se manejan para eso son el Hospital Regional de Rancagua, para instalar entre cincuenta y cien camas, como lo hemos dicho, el ELEAM que existe en Rengo, así como también vamos a dejar como reserva los Cesfam de Navidad y de Rancagua, en el cual como hemos ya informado hemos decidido apurar la entrega para que estén completamente operativos, y al mismo tiempo señalar que estamos trabajando fuertemente día a día en buscar nuevos lugares que sean operativos. Esperamos en esta línea contar con el apoyo de todos”.

Junto a esto, Masferrer recordó que el pasado viernes el Gobierno Regional anunció la inyección de más de 3 mil 700 millones para la compra de equipos para la red hospitalaria como, por ejemplo, ventiladores mecánicos, monitores para control de signos vitales y electrocardiógrafos, además de otros equipos.

ESTADO DE SALUD DE LAS PERSONAS AFECTADAS

Juan Manuel Masferrer dijo que “de los 14 pacientes confirmados que tenemos en la región, tenemos cinco hospitalizados y de ellos dos están con pronóstico reservado; el caso 1, que es un hombre de 40 años, y el caso 11 que es un joven de 26 años. Ambos están en la Clínica Isamédica. Los otros nueve pacientes están en cuarentena en sus domicilios respectivos en buen estado de salud”.

HOSPITAL REGIONAL INICIA TOMA DE EXÁMENES

La autoridad regional explicó que “al día de hoy se han acumulado 349 exámenes, de los cuales 79 se encuentran pendientes, pero sobre este punto quiero resaltar y confirmar que tal como habíamos adelantado, desde el día de hoy el Hospital Regional de Rancagua se encuentra realizando los exámenes aquí directamente aquí en nuestra región”.

CONTROLES PREVENTIVOS

Sobre este punto, Juan Manuel Masferrer indicó que “los controles preventivos que se están realizando en Angostura, en la comuna de Litueche y Navidad, siguen funcionando con normalidad en forma aleatoria con horario de 9 a 18 horas, principalmente enfocado al transporte de pasajeros”.

TOQUE DE QUEDA

El Jefe de la Defensa Nacional para la región de O’Higgins, General Jorge Jacque, agregó que “tal como lo señalo el Intendente los puntos de control preventivos de salud se están desarrollando de buen forma, se están ejecutando por personal de salud de la autoridad sanitaria, por Carabineros y personal de Ejército de Chile. Con respecto al toque de queda desarrollado entre las 22 y las 05 horas, nos encontramos con 20 conducidos, no hubo detenidos por delito. El llamado es que la gente deje de circular por la vía pública porque el objetivo del toque de queda es justamente que no estemos expuestos a la vía pública y en beneficio directo a la salud”.

LLAMADO A NO IR A LAS PLAYAS

Sobre información de turistas circulando, el General Jorge Jacque manifestó que “puedo dar fe, que en lugares turísticos de la región como es Bucalemu, Matanza, Pichilemu y sus alrededores las playas están vacías. La autoridad marítima que está bajo mi mando ha observado en estas playas alrededor de 15 personas que fueron conminadas a cumplir con la alerta sanitaria y mantenerse en sus casas y además se ha hecho un empadronamiento en lugares mencionados y podemos decir que la muestra empadronada corresponde a personas residentes, por lo tanto, descartamos una gran masa de turistas que no estén respetando la norma de mantenerse en la casa”.