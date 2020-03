COVID-19: Casos en la región de O´Higgins suben a 21

# Último confirmado corresponde a un hombre de 61 años de la comuna de Rancagua. “Del total de personas afectadas con COVID-19, seis se encuentran hospitalizados, de los cuales dos de ellos continúan con un pronóstico reservado y en estado de salud complejo. Reiteramos el llamado al respeto, para ellos y sus familias, por eso solicitamos no generar especulaciones y no hacer circular información no oficial, respecto al estado de salud”, dijo el Gobernador de Colchagua Yamil Ethit.



La mañana del domingo el Gobernador de Colchagua, Yamil Ethit, confirmó un nuevo caso de COVID-19 en la región de O’Higgins con lo que la cifra de contagiados en la región subió a 21. “Este nuevo caso corresponde a un hombre de 61 años de la comuna de Rancagua, quién se realizó el test el pasado viernes 27. Actualmente se encuentra en la UCI del mismo hospital con ventilación mecánica intensiva. Su estado es estable. Fuera de riesgo vital”.

El Gobernador informó que “de los 21 pacientes confirmados con COVID-19, seis se encuentran hospitalizados, de los cuales dos de ellos continúan con un pronóstico reservado y en estado de salud complejo. Reiteramos el llamado al respeto, para ellos y sus familias, por eso solicitamos no generar especulaciones y no hacer circular información no oficial, respecto al estado de salud de ellos”.

Sobre los controles preventivos de salud o controles sanitarios que se han establecido en la región de O’Higgins, Ethit señaló que “estos han funcionado y se han coordinado de buena manera con la autoridad sanitaria y las fuerzas de orden y seguridad. También teniendo una adhesión bastante importante de los ciudadanos y los vecinos entendiendo el grave problema sanitario que estamos enfrentando en nuestro país. Así que agradecer la tremenda colaboración, adherencia y comprensión respecto de estas medidas que se han adoptado en la región.”

QUERELLA CONTRA CONCEJAL DE LITUECHE

El Gobernador se refirió también a la querella interpuesta por el Gobierno Regional contra el concejal Gabriel Palma Donoso de Litueche. “El Ministerio Público deberá investigar en profundidad los antecedentes, como Gobierno Regional pediremos todas las sanciones que en derecho correspondan para aplicar el máximo rigor de la ley. Ninguna persona, menos una autoridad se puede tomar facultades que no tiene y por cierto realizar actitudes, y medidas irresponsables que pongan en riesgo la seguridad de la población, como en este caso donde resultaron tres personas heridas”.

Por último, Ethit señaló que “quiero reiterar mis agradecimientos a las fuerzas de orden y seguridad, al personal de salud, de farmacias, de los servicios básicos, de los supermercados que han estado trabajando arduamente para mantener la cadena de abastecimiento y poder mantener nuestro país funcionando. Agradecer también a tantos que de forma anónima han contribuido a mantener nuestro país en funcionamiento, como camioneros, feriantes, personas que trabajan para que el país siga funcionando y a quienes les hago llegar nuestro agradecimiento”.

SEREMI DE SALUD SOBRE NUEVO CONTAGIO

Por su parte el Seremi de Salud (s), Manuel Elizondo, se refirió al nuevo caso detallando que “se trata de un trabajador de 61 años que labora en una empresa contratista de Codelco, y el contacto de habría producido en un viaje que hizo, pero no dentro de la región, por lo que, si bien es un caso nuestro como región de O’Higgins, el contagio no fue dentro en la región. Se están haciendo todos los contactos, porque la empresa nos entregó toda la información de los trabajadores que habrían sido contacto estrecho de él, estamos haciendo todas las acciones para poder determinar el estado e indicar las cuarentenas que correspondan”.

EJÉRCITO DA BALANCE DE SEGURIDAD Y LLAMA A RESPETAR TOQUE DE QUEDA

El Jefe de Estado de la Jefatura de la Defensa Nacional para O’Higgins, Coronel de Ejército Patricio Amengual, informó en relación al Toque de Queda que “hubo 43 conducidos, de los cuales 41 fueron apercibidos y dos de ellos fueron detenidos por otros delitos, uno de ellos por conducir en estado de ebriedad. Así, el número total de conducidos a nivel regional se incrementa a 126. En este sentido, quiero reiterar a la comunidad y hacer un llamado en primer término a respetar lo establecido por la autoridad de la Defensa Nacional, en el sentido de cumplir con el toque de queda, en función de resguardar lo más posible la salud de las personas”.

El coronel añadió que “en segundo lugar, señalar que ocurrieron dos hechos puntuales que tienen relación directa con sucesos policiales, uno de ellos es una explosión en un cajero automático en el kilómetro 118 de la Ruta 5 sur, en donde no se logró el objetivo de robar el cajero automático y dos personas que fueron detenidas por conducción en estado de ebriedad, una de las cuales por intentar evitar el control policial atropelló a un carabinero, el cual resultó con lesiones leves y presenta un esguince en su tobillo”.

Por último, Amengual explicó que “nos llama la atención desde la Jefatura de la Defensa Nacional, en términos de orden público, el incremento que hubo respecto de la personas que no están acatando el toque de queda, por lo tanto nuevamente reiterar que esta medida que es colaborativa con la autoridad sanitaria lo que pretende es proteger al máximo la salud de las personas, por lo tanto quiero hacer un llamado a la sensibilidad de la población que tal manera respete el toque de queda establecido en colaboración con la autoridad sanitaria”.

Cabe señalar que a la fecha el desglose por comuna de los casos confirmados por Covid-19 en la región es la siguiente: Machalí 6 casos, Rancagua 5 casos, San Fernando 4 casos, Quinta de Tilcoco 2 casos, Chimbarongo 2 casos, Placilla 1 caso, Requínoa 1 caso. Además, hay que informar que a nivel nacional se han tomado 28 mil 416 exámenes con una positividad de un 7.5 por ciento, mientras que, a la región al día de ayer, los test realizados son 455, de los cuales 86 se encuentran pendiente en sus resultados.