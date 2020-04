COVID-19: Se registra un nuevo caso en comuna de Olivar

Se trata de un hombre de 26 años y quien es familiar directo de un contagio ya confirmado en la región.

La mañana del sábado el Intendente Juan Manuel Masferrer informó de un nuevo caso confirmado de COVID-19 en la región de O’Higgins, con el que la cifra total de contagios subió a 45 personas.

Al respecto, la autoridad regional informó que se trata de un hombre de 26 años de la comuna de Olivar, el cual, se encuentra en buen estado de salud y con cuarentena en su domicilio. Asimismo, señaló que se trata de un familiar directo del caso 44.

El Intendente Masferrer explicó que “302 personas han salido de seguimiento en la región y se han realizado 103 fiscalizaciones. Asimismo, debemos señalar que 10 personas permanecen hospitalizadas, de las cuales, dos están con pronóstico reservado”.

Sobre la cantidad de exámenes realizados, Masferrer informó que en la última jornada y sólo en el Hospital Regional se realizaron 34 exámenes PCR, de los cuales todos fueron negativos. “No hay ninguno de estos pendientes y sólo en este recinto hospitalario se han realizado 665 exámenes en total, mientras que el total de test en la región, entre recintos públicos y privados es de 1.002, de los cuales 35 están pendiente en sus resultados y son los que se realizaron antes que el Hospital Regional iniciara la toma de exámenes”, sentenció.

El desglose por comuna de los 45 casos es el siguiente: 15 en Rancagua, 8 en Machalí, 4 en Olivar, 4 en San Vicente, 4 en San Fernando, 2 en Quinta de Tilcoco, 2 en Chimbarongo, 2 en Santa Cruz y 1 en Placilla, Requínoa, Rengo y Peumo.

PLAN SEMANA SANTA

Sobre el Plan especial de Semana Santa, Masferrer indicó que el balance es positivo. “Hemos visto que hay un cumplimiento y responsabilidad importante de parte de la población. Hay una disminución relevante del tráfico, pero hemos hecho bastantes controles y hemos regresado vehículos porque siempre hay un grupo de personas que no comprende”.

Asimismo, Masferrer agregó que “conversé ayer con los alcaldes de Pichilemu y Las Cabras ellos mostraron su satisfacción respecto al funcionamiento de los controles y comentan que han visto muy poco movimiento en las calles. Hay que ser muy claros, los controles van a continuar todo el fin de semana y repito quédense en sus hogares, compartan con su familia y no vayan a su segunda vivienda”.

En este sentido el Jefe de Estado Mayor de la Jefatura de la Defensa Nacional en O’Higgins, Coronel de Ejército Patricio Amengual, señaló que “la región mantiene desplegado 22 puntos de control de identidad junto con 3 puntos de control preventivo sanitario. Estos se encuentran funcionando con total normalidad. El resumen al día 10 de abril es el siguiente: Total de controles de identidad realizados 14.197, total de controles vehiculares 13.630, total de vehículos devuelto por concurrir a segunda vivienda 700”.

El Coronel Amengual detalló que “el recuento de las últimas 24 horas es el siguiente, controles de identidad realizados, 2.324 personas, controles vehiculares efectuados 1.859 vehículos y vehículos devueltos por haber concurrido a la segunda vivienda, 103 vehículos. El recuento desde hoy día a las 6 de la mañana y hasta a las 10 de la mañana es el siguiente. Controles de identidad realizados 842, controles vehiculares realizados 667, vehículos devueltos 34”.

Por último, el Coronel Amengual indicó que “el día de ayer el jefe de la defensa nacional efectuó un sobre vuelo por la región en las principales rutas de las comunas y especialmente en el borde costero y la evaluación que puede hacer esta jefatura nacional es que la región se ha portado de manera normal. No hay prácticamente vehículos concurriendo por las carreteras a otros sectores. Se ve un tráfico muy menor, así que por lo tanto la evaluación que hacemos a la mitad del fin de semana de semana santa es absolutamente positiva, en ese sentido agradecer nuevamente la colaboración de toda la comunidad de la regiones y particular a las alcaldías de las distintas comunas por cuanto ellos han colaborado en el sentido de maximizar la información que cuenta esta jefatura de defensa nacional”.

Respecto a las situaciones policiales y de orden público, el Coronel Amengual dijo que “durante las últimas 24 horas se han detenido a un total de 35 personas, 30 de ellas por infringir el toque de queda, y 5 de ellas por otros delitos”.